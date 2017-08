SELVAGGIA ROMA / Cambio look più ritocchino per l'ex di Temptation Island

Selvaggia Roma dopo il ritocchino (Instagram)

Svolta "estetica" per Selvaggia Roma. Dopo l'addio a Francesco Chiofalo, la bella temptationer ha dato uno smacco anche alla vecchia sé. A rendere nota la notizia, la stessa Selvaggia, che in un'Instagram story fa sapere di essersi ritoccata le labbra. "Prima e dopo. Lavoro naturalissimo e non eccessivo. Fantastico Igor!". L'Igor in questione altri non è che il suo chirurgo plastico, a cui si è rivolta dietro consiglio dell'amica Francesca. Nel collage, le sue labbra appaiono visibilmente rimpolpate. È evidente che Selvaggia abbia messo le mani avanti prima delle prevedibili reazioni del web. Ma si tratta solo dell'ultimo di una lunga serie di "aggiustamenti" che Selvaggia si è concessa dopo la rottura con Francesco. Il tutto è documentato sui social, così come figurano le decine di messaggi e frecciatine intercorsi tra i due ex fidanzati. Non è dato sapere se "Lenticchio" apprezzi il cambio look; per ora, almeno.

I RAPPORTI CON L'EX

Il loro ultimo scambio risale a qualche settimana fa. In quell'occasione, i due ripresero a seguirsi reciprocamente. Gesto di poco conto, apparentemente, ma rilevante se si considera che lo "scontro" avviene prevalentemente sui social. A riprova di ciò, il fatto che Selvaggia lasci abitualmente like a commenti come questo: "La cosa peggiore è aver visto te [Desirèe, N.d.R.] così spudorata [...] Spero per voi che nella vita reale non siate così gatte morte. Altrimenti, povere voi a lungo andare. Spudorate proprio". La vecchia fiamma di Francesco, a sua volta, non si è trattenuta dall'approvare il seguente post: "Oh, a me Desirèe fa di una simpatia… Sono ruoli, è un gioco: fatevi una risata. Poi mi dà questa impressione da 'caciarona' che non mi stupirei se alla fine l’avesse pure aiutato [Francesco, ndr] a riconciliarsi con lei". Ipotesi improbabile, dal momento che i due avrebbero perso ogni contatto.

