STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Diana - La storia segreta di Lady D. (giovedì, 31 agosto 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 31 AGOSTO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 31 agosto 2017, il palinsesto Mediaset regalerà forti emozioni. Cominciamo infatti con Canale 5 che trasmetterà quelli che probabilmente saranno i programmi più visti, per la prima serata c'è il film Diana - La storia segreta di Lady D, a seguire in seconda serata il documentario Diana, nostra madre: la sua vita e la sua eredità. Serata comica su Italia 1 con in prima serata il film Tutto molto bello e il film Teste di cocco in seconda serata. Rete 4 propone la suspence con il film A rischio della vita in prima serata ed in seconda serata il film La regola del sospetto. Su La 5 in onda Twilight. Mediaset extra ripropone lo show La sai l'ultimissima? In onda su Iris il film 30 giorni di buio. Italia 2 propone il film Capitan Harlock. In onda su Top Crime l'undicesima stagione della serie Bones. Boing ci tiene compagnia invece con il cartoon Adventure time. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

La serata in memoria di Lady Diana su Canale 5 comincia col film Diana - La storia segreta di Lady D, una splendida Naomi Watts nei panni della protagonista ripercorre i suoi ultimi anni di vita dal 1995 al 1997 tra il divorzio da Carlo, l'impegno umanitario contro le mine e gli amori con il cardiochirurgo Hasnat Kahn e il miliardario Dodi Al Fayed. In seconda serata il documentario Diana, nostra madre: la sua vita e la sua eredità, questa volta il ritratto della principessa è ricostruito tramite le interviste dei suoi figli, William e Hanry. Su Italia 1 si parte con il film Tutto molto bello, due futuri papà ingannano l'attesa in ospedale e ne viene fuori un incredibile notte di avventure grazie ai due protagonisti che sono agli antipodi, l'uno ligio al dovere e alle regole e l'altro un vero sprito libero.

A seguire il film Teste di cocco, due fratelli sulle tracce del padre scomparso in Malesia scoprono che anche in Asia l'uomo ha lasciato una lunga scia di vedove e figli. Rete 4 propone due film d'azione si comincia con A rischio della vita, il film con protagonista Jean Claude Van Damme, narra le vicende di un anonimo vigile del fuoco che se la vedrà con i terroristi che hanno rapito il vicepresidente degli Stati Uniti e la sua famiglia. A seguire il film La regola del sospetto, un nuovo agente della Cia, in fase di addestramento viene incaricato di scovare una talpa all'interno del gruppo. Su La 5 in onda il primo episodio della saga di Twilight, quando Belle e Edward si incontrano.

Mediaset Extra ripropone La sai l'ultimissima? Lo storico show basato sulla gara di barzellette più famose della tv. In onda su Iris il film 30 giorni di buio, durante il mese in cui è sempre notte gli abitanti di un villaggio dell'Alaska se la devono vedere con i vampiri e i pericoli della notte. Italia 2 propone il film Capitan Harlock, nel 2977 gli esseri umani ripongono la loro totale fiducia in Harlock per riprendersi il pianeta terra conquistato dalla malvagia confederazione Gaia. Su Top Crime continua l'undicesima stagione di Bones, in questo episodio Booth viene esonerato da un'indagine segreta per via della sua parentela con il killer di Abramo Lincoln. Su Boing proseguono le peripezie dei personaggi del celebre cartoon Adventure time con protagonisti Finn, un dodicenne, e Jake, un cane magico.

Canale 5 ore 21:11, Diana - La storia segreta di Lady D., film

Ore 23:30, Diana, nostra madre: la sua vita e la sua eredità, documentario

Italia 1 ore 21:15, Tutto molto bello, film

Ore 22:55, Teste di cocco, film

Rete 4 21:17, A rischio della vita, film

Ore 23:32, La regola del sospetto, film

La 5 ore 21:10, Twilight, film

Mediaset Extra ore 21:15, La sai l'ultimissima?, show

Iris ore 20:59, 30 giorni di buio, film

Italia 2 ore 21:10, Capitan Harlock, film

Top Crime ore 21:10, Bones, serie tv

Boing ore 21:20, Adventure time, cartoni.

