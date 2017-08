STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Purche' finisca bene - Un marito di troppo (giovedì, 31 agosto 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 31 AGOSTO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 31 agosto 2017, casa Rai offre un palinsesto che rispetta tutti i gusti dei suoi affezionati telespettatori. Romanticismo su Rai Uno per il ciclo Purchè finisca bene, stasera il film Un marito di troppo, dopo l'incredibile successo degli altri film di questo ciclo potrebbe essere proprio la prima rete a fare, anche stasera, più ascolti. In seconda serata su Rai Uno il film Amare con umorismo. In onda su Rai Due il programma Unici - Casadei La dinastia del liscio e a seguire il film Passione sinistra. Rai Tre propone il film Foxcatcher - Una storia americana e in seconda serata l'attualità di linea notte. In onda su Rai 4 il film Red Dawn - Alba rossa 2012. Rai 5 manda in onda il documentario Dentro la musica - Chailly e Filarmonica. Su Rai Movie in onda il film Killers mentre su Rai Premium va in onda la seconda stagione di Last Cop. ma dopo questa breve ma intensa introduzione, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno Un marito troppo, con Cristiana Capotondi, narra le avventure di Alessia che per raggiungere il successo ha mentito sul suo passato rinnegando le umili origini. Con la proposta di matrimonio del ricco avvocato Tancredi della Seta (Flavio Parenti), Alessia crede di aver raggiunto l'apice, ma il passato che ha tentato di annullare torna alla ribalta. A seguire il film Amare con umorismo, la storia di una giovane veterinaria che con un nuovo llavoro ritrova anche se stessa. Su Rai Due il programma Unici dedicato ai personaggi più noti del panorama musicale italiano tributa questa puntata al re delle balere Casadei. In seconda serata il film Passione sinistra, lei idealista di sinistra, lui rampollo di una famiglia ricca e di destra, la loro passione supererà clichè e ideali politici? Su Rai Tre in prima serata il film Foxcatcher - Una storia americana, la storia realmente accaduta dell'amicizia tra un miliardario e i due campioni di lotta libero che lui stesso finanziava. A segure in seconda serata le news di TG3 Linea notte. Rai 4 propone, invece, Red Dawn - Alba rossa 2012, studenti e sopravissuti all'invasione nemica degli stati Uniti si coalizzano per vincere e tornare liberi. Su Rai 5 in onda il documentario sulla musica Dentro la musica - Chailly e Filarmonica, si parla delle orchestre e dei direttori delle città di Torino, Milano e Roma. Rai Movie manda in onda il film Killers, i protagonisti Jen e Spencer sono comicamente alla ricerca di chi vuole ucciderli per vendicarsi dell'attività di lui che è un sicario a pagamento. In onda su Rai Premium la seconda stagione di Last Cop, le avventure del poliziotto che dopo vent'anni di coma si riafaccia al lavoro, alla vita, agli amori col suo mood ancora anni '80.

Rai Uno ore 21:25, Purche' finisca bene - Un marito di troppo (Fiction)

Ore 23:30, Amare con umorismo (Film)

Rai Due ore 21:15, Unici - Casadei La dinastia del liscio (Documentario)

Ore 23:20, Passione sinistra (Film)

Rai Tre ore 21:15, Foxcatcher - Una storia americana (Film)

Ore 23:40, TG3 Linea notte (News)

Rai 4 ore 21:05, Red Dawn - Alba rossa 2012 (Film)

Rai 5 ore 21:15, Dentro la musica. Chailly e Filarmonica (Documentario)

Rai Movie ore 21:10, Killers (Film)

Rai Premium ore 21:10, Last Cop - Stagione 2 Episodio 12 - Senza amore (Telefilm).

