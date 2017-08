STEFANO DE MARTINO/ Foto, la prova del bacio conferma il flirt con Gilda Ambrosio

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme, ormai non ci sono più dubbi. La coppia ha cominciato a frequentarsi ad Ibiza, dove il ballerino di Amici ha trascorso le vacanze per stare vicino al figlio Santiago. La loro frequentazione si è trasformata in breve in un vero flirt, tanto che la coppia si era allontanata per qualche giorno dall'isola delle Baleari per trascorrere dei momenti romantici in uno splendido resort del Piemonte. Le voci di una frequentazione stabile sono circolate per giorni e sono ora confermate dallo scatto decisivo pubblicato dal settimanale Chi: proprio la rivista che aveva lanciato lo scoop di questo amore, ha ora immortalato la tanto attesa foto del bacio, scattata a Mykonos. Qualche giorno fa, infatti, il napoletano aveva raggiunto la sua nuova fiamma in Grecia dove lei già si trovava insieme ad altri amici. Con l'immagine del bacio (clicca qui per vederla), anche gli ultimi fan dubbiosi sono stati costretti ad ammettere l'evidenza: per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, il suo ex Stefano De Martino ha ritrovato l'amore.

Il bacio con Gilda Ambrosio, poi via a Berlino...

Proprio come l'ex moglie Belen Rodriguez, Stefano De Martino non conosce pausa nelle sue lunghe vacanze estive. In attesa di riprendere gli impegni che lo vedranno nuovamente impegnato nella conduzione della fascia pomeridiana di Amici oltre che nella partecipazione al serale, il ballerino continua a vagare senza sosta da una parte all'altra dell'Europa. Lo abbiamo visto trascorrere gran parte del periodo estivo ad Ibiza, al fianco del figlio Santiago, poi è stata la volta di una breve trasferta a Mykonos, dove ha trascorso qualche giorno in compagnia della sua nuova fiamma Gilda Ambrosio. E ora dove si trova? Il suo profilo Instagram non lascia dubbi da questo punto di vista: Stefano è nuovamente salito in aereo, questa volta in direzione Berlino. Non è chiaro se dietro tale nuovo viaggio ci sia una ragione professionale, quale un importante corso di danza, né tanto meno se Gilda Ambrosio sia al suo fianco: ma siamo certi che le novità su questa discussa coppia dell'estate non si faranno attendere.

