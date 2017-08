Sabrina Ghio/ Uomini e donne, anticipazioni: sarà lei la nuova tronista?

Sabrina Ghio, Uomini e Donne

Sabrina Ghio nuova tronista di Uomini e donne? L'ultimo scoop del momento sembra essere proprio questo. Oggi pomeriggio, nello studio romano del programma, andrà in scena una nuova registrazione ma la prima del trono classico che vedremo dopo la metà di settembre in onda su Canale 5. Al momento le conferme riguardo alla sua presenza in studio non sono ufficiali visto che lei è l'unica tronista a non essere stata avvistata con le telecamere in giro per la città. Silenzio anche sui social dove ha continuano a postare foto delle sue vacanze e delle sue giornate in compagnia della sua bambina, la piccola Penelope, la figlia avuta dal marito Federico Manzolli con il quale si è separata ormai da 3 anni. Da allora nessuna storia importante per la bella ballerina che continua a vivere al massimo la sua vita ma da single.

UN EX MARITO E UNA FAMIGLIA, SABRINA GHIO TROVERÀ L'AMORE A UOMINI E DONNE?

Sabrina Ghio è una delle ballerine più discusse di Amici. Le sue "doti" non avevano colpito l'esigente maestra Celentano ma qualcuno vedeva lei un talento. Sabrina aveva delle sexy movenze e sapeva anche cantare e presto conquistò il pubblico di Canale 5. La sua avventura non finì bene e le cose non sono migliorare in seguito quando, nel 2008, decise di sposare il fidanzato Federico Manzolli. Nel 2013 i due accolsero l'arrivo della piccola Penelope ma nel 2014, a settembre, si lasciarono. L'imprenditore adesso è felicemente fidanzato mentre la bella Sabrina è ancora alla ricerca dell'amore visto che, come sembra, sarà sul trono di Uomini e donne.

