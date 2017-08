Selvaggia e Francesco fidanzati?/ Da Temptation Island a Uomini e Donne per il confronto con Desirée Maldera

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo

Così come già successo gli scorsi anni, le prime registrazioni di Uomini e Donne, oltre a concentrarsi sulle presentazioni dei nuovi tronisti che siederanno sul trono classico, daranno spazio ai racconti delle coppie dell'ultima edizione di Temptation Island. Se le indiscrezioni saranno confermate, gli ospiti di questa prima puntata dovrebbero essere Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, che dopo aver lasciato il reality dell'estate mano nella mano, nelle ultime settimane hanno sorpreso i loro fan con un addio del tutto inaspettato. Nella puntata che verrà registrata oggi, i due portano finalmente confrontarsi faccia a faccia e analizzare, anche in presenza della bella tentatrice Desirée Maldera, gli ostacoli insormontabili che hanno contribuito alla rottura. A confermare la presenza de due "lenticchi" nel salotto di Maria De Filippi potrebbe essere una foto che Selvaggia Roma ha condiviso sulle IG Stories, direttamente da quello che ha tutta l'aria di essere un camerino. Cliccate qui per vedere l'immagine.

L'AMORE, LA CRISI, LA ROTTURA

Da Temptation Island a Uomini e Donne: Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, i due protagonisti indiscussi dell'ultima stagione dell'isola delle tentazioni, potrebbero tornare su Canale 5 per svelare, ai loro numerosissimi fan, i motivi della loro rottura. Un'attenta ricostruzione dei fatti, così come li abbiamo letti sulle Instagram Stories nelle ultime settimane, svelano che a mandare Selvaggia su tutte le furie, fino al decisivo momento dell'addio, sarebbe stato un like che Francesco Chiofalo avrebbe riservato a una foto del lato b dell'ex tentatrice Simona Solimeno. Da questo gesto sarebbe nata una querelle senza fine, che successivamente avrebbe spinto i due ex "lenticchi" a separarsi definitivamente. "Lei è di una gelosia mostruosa tant'è che ormai sono due mesi che non viviamo più insieme. Questa sua gelosia mostruosa purtroppo sta disintegrando il nostro rapporto", ha detto in seguito Francesco Chiofalo su Ig stories. "Vi dico la verità: non volevo nemmeno andare a quel programma, è stato lui a volerci andare, perché voleva fare un’esperienza", ha risposto successivamente la sua fidanzata. Di recente, però, la Roma è tornata sull'argomento e il suo post, condiviso su Instagram, ha tutta l'aria di uno sfogo: "Se ami dovresti essere attento e cogliere... se non c'è amore vieni schiacciato come una formica, schifando tutto".

