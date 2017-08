TUTTO MOLTO BELLO/ Su Italia 1 il film con Paolo Ruffini nei panni anche di regista (oggi, 31 agosto 2017)

la commedia italiana in prima serata su Italia 1

PAOLO RUFFINI ALLA REGIA

Tutto molto bello, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 31 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia italiana che è stata diretta ed interpretata da Paolo Ruffini. Il film è stato realizzato nel 2014 dalla Medusa Film in collaborazione con la Colorado Film, Mediaset Premium, Mtv e Credite Agricole Vita. Nel cast sono presenti anche Frank Matano, Gianluca Fubelli, Nina Senicar, Angelo Pintus, Chiara Francini e Paolo Calabresi. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati creati dallo stesso Paolo Ruffini con il supporto di Giovanni Bognetti, Guido Chiesa e Marco Pettenello. La pellicola non ha ottenuto un eccezionale riscontro ai botteghini avendo portato a casa soltanto 1,6 milioni di euro ed ossia una cifra abbastanza inferiore al primo film dello stesso Ruffini, Fuga di cervelli. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film narra la storia di due giovani uomini Giuseppe (Paolo Ruffini) e Antonio (Frank Matano) i quali si trovano entrambi ad aspettare la nascita del loro primo figlio. Giuseppe è felicemente sposato con Anna (Chiara Francini), ha un lavoro di prestigio all’interno della Agenzia delle Entrate e ha sempre fatto del senso del dovere e di responsabilità il suo credo quotidiano. Di tutt’altro carattere e pasta è invece Antonio, il quale ha un’indole serena e tranquilla, a volte sa essere perfino eccessivamente spensierato ed è caratterizzato ad una fiducia smodata per il prossimo. Antonio inoltre sembra vivere quasi in un mondo parallelo e finanche la notizia di dover diventare presto papà non lo ha turbato minimamente continuando ad essere sereno e non preoccupato di questa nuova ed emozionante avventura. Le loro vite e le loro storie si incontrano quando entrambi si ritrovano in ospedale alle prese con l’imminente parto delle mogli e la nascita dei loro piccoli. Tuttavia anche in questa occasione Giuseppe appare più emozionato e preoccupato, mentre Antonio sembra più disteso. I due iniziando a chiacchierare fanno amicizia, così accomunati dallo stesso destino, decidono di fare qualcosa insieme per ingannare l’attesa. È a questo punto che Antonio propone a Giuseppe di provare a far passare quel tempo più velocemente andando a mangiare all’interno di un ristorante. Seppur entrambi coscienti della dubbia qualità dei prodotti di quel ristoranti, sia Antonio che Giuseppe decidono di uscire dall’ospedale per andare al ristorante. Questa scelta sarà l’inizio di una lunga nottata in cui Antonio e Giuseppe si troveranno a vivere le più particolari e inimmaginabili avventure. I due infatti si troveranno dapprima all’interno di una bisca clandestina, poi si troveranno a prendere parte ad una particolare festa mascherata ed infine a condividere queste avventure insieme a dei alquanto bizzarri compagni di viaggio.

