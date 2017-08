TWILIGHT/ Su La5 il film con Robert Pattinson e Kristen Stewart (oggi, 31 agosto 2017)

il film fantastico in prima serata su La5

ROBERT PATTINSON E KRISTEN STEWART NEL CAST

Twilight, il film in onda su La5 oggi, giovedì 31 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola molto amata dai giovani, ma che si è fatta apprezzare anche dagli adulti. Tratto dal libro omonimo della Saga Twilight, scritta dall'autrice Stephenie Meyer, il film è stato diretto dalla regista Catherine Hardwicke, mentre la sceneggiatura è a cura di Melissa Rosenberg. Il film, uscito nel 2008, è stato distribuito in Italia dalla Eagle Pictures. La Premiere si è tenuta il 17 novembre del 2008 a Los Angeles. Gli attori principali sono Robert Pattinson, che interpreta il ruolo di Edward Cullen, Kristen Stewart, che veste i panni di Isabella Bella Swan, e Taylor Lautner, che interpreta Jacob Black. Si può affermare che Twilight è stato il film che ha lanciato definitivamente la carriera di Kristen Stewart, che successivamente ha preso parte a pellicole di successo quali Biancaneve e il Cacciatore, On the Road e Cafè Society. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO E THRILLER

Il libro e il film raccontano di una storia d'amore fra un'umana e un vampiro. La fragile e bellissima Isabella Swan va a vivere con suo padre nella piccola Forks, città nei pressi di Seattle. Fra lei ed Edward, un affascinante ragazzo del suo stesso anno, c'è subito una grande attrazione. Tuttavia, ascoltando alcune leggende e documentandosi grazie a libri e a ricerche su internet, Bella scopre che Edward in realtà è un vampiro. Ciò nonostante i due intraprendono una relazione molto intensa, basata su un amore incondizionale. Nel frattempo delle morti sospette sconvolgono la tranquillità della contea, ad occuparsi di questi casi è Charlie Swan, il papà di Bella. Durante una partita di baseball con la famiglia di Edward, tutti giovani vampiri che sono stati accolti dai magnanimi Carisle ed Esme Cullen, Bella viene minacciata da James, Victoria e Laurent, i tre vampiri responsabili delle morti nella contea. James, che è un vampiro segugio, rimane ossessionato da Bella, e la sua missione diventerà improvvisamente uccidere la ragazza ad ogni costo. Senza perdere tempo Edward e Bella si dirigono a Phoenix, dove vive la madre di Bella, mentre gli altri membri della famiglia Cullen cercano di confondere James e Victoria e di sviare le tracce. Tuttavia James, scopre dove è diretta Bella e le telefona, minacciando di fare del male a sua madre se non si fosse presentata, senza nessun accompagnatore, ad un luogo da lui indicato. Si tratta della palestra dove Bella si recava da piccola per prendere lezioni di danza. Edward però l'ha seguita, e comincia un violento scontro con James. Il malvagio vampiro ferisce con un morso Bella, prima di essere immobilizzato e ucciso dalla famiglia Cullen sopraggiunta sul luogo dello scontro. In un atto di estrema forza di volontà, Edward riesce ad estrarre il veleno della gamba di Bella, evitando che la ragazza si trasformi in vampiro. Alla fine, durante il ballo di fine anno, Bella chiede al suo amato di trasformarla in vampiro. Tuttavia Edward non cede, dicendo che la ama troppo per condannarla ad una vita come quella che conduce lui.

