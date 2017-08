UN POSTO AL SOLE ANTICIPAZIONI/ Niko trova il coraggio di dichiararsi a Susanna ma... (puntata 31 agosto)

Un posto al sole

Una nuova puntata di Un posto al sole verrà trasmessa questa sera su Rai 3, a partire dalle ore 20:40. Come accaduto negli ultimi giorni, Angela e Franco saranno ancora al centro delle scene con una crisi apparentemente insuperabile. La Poggi metterà le cose in chiaro con il suo storico compagno eppure Boschi non sembrerà curarsi delle richieste della donna: sarà questa la fine di una delle relazioni più longeve della soap partenopea? A peggiorare le cose di una situazione già particolarmente compromessa, arriverà oggi una nuova richiesta di Don Peppino, finalmente deciso a porre fine ai ricatti del suo usuraio. Difficile pensare che Franco, sempre disponibile ad aiutare le altre persone, possa tirarsi indietro questa volta...

Niko si dichiara a Susanna?

La famiglia Poggi oggi a Un posto al sole sarà chiamata ad affrontare un altro problema sentimentale. Mentre Angela si avvierà a porre fine alla relazione con il padre di sua figlia, Niko finalmente giungerà ad una decisione definitiva sul suo futuro sentimentale: da tempo Susanna ha espresso il suo interesse nei confronti dell'amico, anche se in varie occasioni è rimasta delusa a causa del flirt tra il giovane avvocato e Beatrice. Ma ora finalmente tutto sarà chiaro agli occhi del figlio adottivo di Giulia: Niko capirà di essere innamorato di Susanna e si preparerà a confessarle i suoi sentimenti. Ma questa decisione potrebbe arrivare troppo tardi: convinta che il collega la consideri solo un'amica, la giovane avvocatessa farà un passo indietro riaprendo una relazione con un altro uomo? Anche un'altra coppia di Palazzo Palladini sarà chiamata ad affrontare una piccola crisi: Rossella faticherà a nascondere la sua gelosia per Asia, l'ex fidanzata di Patrizio. La situazione rischierà di sfuggirle di mano, preparandosi ad un epilogo in stile 'Giulietta e Romeo' ma la ragione alla fine riuscirà ad avere la meglio...

