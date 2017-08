UNA VITA/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Pablo scopre una triste verità

Una Vita

Prosegue la doppia programmazione quotidiana di Una Vita: la telenovela anche oggi andrà in onda su Canale 5 per un'ora intera, nella quale gli abitanti di Acacias 38 avranno il loro bel da fare a superare una serie di difficili prove. Lo saprà bene Fabiana, costretta a vedere la figlia in carcere per la morte di Ursula, pur sapendo di essere stata la colpevole della sua fatale caduta nel fiume. La domestica sarà in preda allo sconforto, mentre Mauro porterà avanti il suo progetto per incastrare una volta per tutte la dark lady, accusandola almeno per uno dei suoi numerosi delitti. Per dimostrare la colpevolezza della donna e allo stesso tempo ottenere la completa fiducia del marito, Humilidad si introdurrà in casa De La Serna e nasconderà un tagliacarta sporco di sangue. L'arma del delitto sarà dunque servita su di un piatto d'argento mentre Mauro attenderà il mandato di perquisizione che potrebbe dimostrare una volta per tutte l'identità dell'assassina di Ursula.

Pablo rinuncia ai suoi sogni?

La diagnosi dei medici è stata chiara nella puntata di Una Vita di ieri: Leonor ha appreso che il marito non potrà più cavalcare, in quanto una nuova caduta potrebbe portarlo ad una paralisi definitiva. Pablo, ignaro di tutto ciò, continuerà a sognare di tornare in sella al suo cavallo diventando un fantino di grande successo. Sarà compito oggi proprio di Leonor riportarlo alla realtà: i suoi sogni verranno infranti quando la figlia di Rosina gli confesserà che non potrà scherzare con il fuoco, rinunciando per sempre al suo più grande sogno. Quale sarà la reazione di Pablo davanti ad una simile dichiarazione? Dopo avere scoperto che Trini si è rifiutata di tornare a casa, restando a vivere nel vecchio appartamento di Acacias 38 con Heredia, Maria Luisa sarà furiosa con la matrigna e la affronterà duramente, arrivando persino a schiaffeggiarla davanti agli occhi attoniti degli altri abitanti del palazzo...

© Riproduzione Riservata.