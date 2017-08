Unici, Raoul Casadei / La dinastia del Liscio, anticipazioni puntata 31 agosto

Raoul Casadei a Unici - La dinastia del liscio

Esiste un punto, nella storia, in cui il folklore romagnolo diventa Liscio. L'evoluzione è avvenuta per mano di Raoul Casadei, il massimo iconografo di quel periodo storico. Quando i ritmi della vita paesana erano scanditi dalle mazurke, dai valzer e dai suoni brillanti e veloci di chi si improvvisava fautore di un nuovo genere con le misture e gli innesti tipici della musica contadina. Fu Casadei a dargli un nome, guadagnandosi il titolo di "scultore" di quel monumento artistico meglio noto come Liscio. È a lui che la Rai dedica lo speciale di Unici in onda questa sera. Il titolo è La dinastia del Liscio, perché quanto realizzato da papà Raoul è oggi nelle mani del figlio Mirko. Nella famiglia Casadei, la musica pop(olare) ha trovato la sua espressione massima. "Mi piace far festa e far divertire la gente così come mi diverto io", ha dichiarato Raoul in una recente intervista al Giornale. "Il Liscio è una religione, qualcosa che unifica tutti: va oltre le classi sociali, oltre le frontiere e le barriere". Da qualche anno, la regione Emilia Romagna promuove la candidatura del Liscio a patrimonio dell'umanità: l'auspicio comune è quello che lo diventi presto.

L'ORCHESTRA CASADEI IN TOUR

"I media mi danno tanto spazio e per me è una laurea ad honorem. Mi ha chiamato Bruno Vespa a Porta a porta, SkyArte mi ha dedicato tre puntate, ora questo impegno in Rai, di solito ti celebrano così solo quando sei morto. Magari sono morto e non me ne sono neanche accorto". Non solo big: lo speciale seguirà anche il tour del piccolo di casa, Mirko, da poco alla guida della grande Orchestra Casadei. Perché la musica ce l'ha nel sangue: "È come un linguaggio globale", commenta. E come tale, aggiungiamo noi, si è lasciata contaminare. Il Liscio di Mirko Casadei è qualcosa di meno sacro, meno "pulito", di quello di papà Raoul. Dal raggae allo ska, dalla taranta al vero e proprio rap, sono tanti i generi che hanno apportato il loro contributo alla folk music. Raoul, comunque, sembra approvare: "Anch'io sono stato attaccato dai tradizionalisti quando ho rinfrescato il liscio con chitarre spagnole, percussioni e strumenti vari. I tradizionalisti sono come i politici, non vorrebbero mai cambiare o andare avanti". Tra gli artisti che hanno affiancato l'Orchestra nel suo tour, Goran Bregovic, Frankie hi-nrg mc, Roy Paci Aretuska, Eugenio Bennato, Massimo Bubola, Cisco, i Khorakhanè, Mario Reyes, Gloria Gaynor, Kid Creole e Morgan. E poi ancora Simona Rae, Stefano Giugliarelli, Manuel Petti, Marco Lazzarin, Gil Da Silva, Giusepe Zanca ed Enrico Montanaro. A fare da contorno al racconto di Unici, le testimonianze di Samuele Bersani, Mara Maionchi, Paolo Fresu, Roy Paci, Fio Zanotti e Andrea Mingardi. La conferma, una volta in più, che la musica è innanzitutto condivisione.

