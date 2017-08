Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione: Gemma e Marco, la coppia è ufficialmente scoppiata! (Trono Over)

Uomini e Donne, over

La giornata di ieri è stata ricchissima di colpi di scena. La corte over di Uomini e Donne infatti, si è riaperta con la prima registrazione ed una grande novità: la diretta social. Maria De Filippi ha intrattenuto gli estimatori alcuni minuti attraverso l'account ufficiale del programma. Cosa è successo e chi ritroveremo in onda dal prossimo 18 settembre? Tra le dinamiche che più interessano il grande pubblico, vi è senza alcuna ombra di dubbio il rapporto d'amore tra Gemma Galgani e Marco Firpo. I due, hanno rotto la loro relazione d'amore da metà luglio, queste le primissime dichiarazioni che hanno immediatamente scatenato le prime polemiche in studio. Tina Cipollari, in perfetta forma, ha avuto modo di sparare a zero contro la dama over, dopo averla fatta esordire in studio. Gemma è tornata al centro, dopo aver mandato in onda un filmato che ha riassunto la sua estate. L'ultima fotografia social pubblicata da Gemma insieme a Marco, risale infatti al 9 luglio. Evidentemente, la crisi li avrà investiti dopo pochissimi giorni. Ed intanto, l'estate del buon Marco non è andata proprio benissimo. L'uomo è stato anche sottoposto ad un delicato intervento e Gemma, anche in amicizia è rimasta saldamente al suo fianco.

Gemma e Marco, tornano in studio: finita la storia tra dama e cavaliere

“Come con Giorgio la tua storia finisce a luglio, se non come facevi a tornare? Sei una gran stratega ma il pubblico non ci cascherà, sei ridicola e insopportabile!”, ha immediatamente inveito Tina Cipollari. Le due, come di consueto hanno ancora una volta avuto l'occasione di scontrarsi, esattamente come succedeva anche lo scorso maggio. Presenti al fianco di Tina, anche Gianni Sperti e Tinì Cansino, con un look decisamente rinnovato. Per quanto riguarda il parterre invece, tante novità da entrambi i lati, con presentazioni così come primi battibecchi. Tra i graditi ritorni invece, abbiamo ritrovato Valentina, Emy, Annamaria e Graziella, accompagnata da un filmato che ha ripercorso tutte le precedenti tappe con Manfredo. Per gli uomini invece, abbiamo ritrovato Sossio Aruta che ha affermato che durante la nuova stagione, sarà sicuramente più “avido” di baci e approcci. In studio poi, anche Giorgio Manetti, ancora single e in cerca di amore. Dalle primissime anticipazioni, siamo sicuri che andremo incontro ad un'altra stagione assolutamente “incandescente” con ancora al centro delle dinamiche, la storia d'amore tra Gemma e Marco che, con molta probabilità, potrebbe subire degli importantissimi cambi di rotta.

