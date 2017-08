Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione: Sabrina Ghio è la nuova tronista? (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Sabrina Ghio sarà la nuova tronista del trono classico di Uomini e Donne? Dopo la registrazione di ieri, Maria De Filippi tornerà in pista anche questo pomeriggio con la prima registrazione delle attesissime dinamiche giovani della trasmissione. Così come diramato più volte in rete, attualmente vi sono già due nomi ufficiali: Mattia Marciano e Alex Migliorini. Il secondo, prenderà il posto di Claudio Sona e siederà sul trono gay della trasmissione. Tra le anticipazioni ufficiali, confermato Mario Serpa nel ruolo di opinionista. Il romano però, siederà in trasmissione con Tina Cipollari e Gianni Sperti, solo dalla seconda settimana. Serpa infatti, attualmente si trova in vacanza a Bali e non potrà essere presente alla prima registrazione. La notizia, ha fatto immediatamente il giro della rete dopo una primissima indiscrezione lanciata dal buon Alberto Dandolo. Ci potrebbe essere il dubbio anche che, il trono gay possa debuttare con una "settimana di ritardo", per permettere a Mario di esordire insieme. Mattia Marciano invece, è stato beccato dalle talpe del VicoloDelleNews, intento a girare la clip di presentazione studiando un copione (alla faccia della spontaneità!).

Uomini e Donne, prima registrazione del trono classico: Sabrina Ghio torna in TV?

La redazione di Uomini e Donne, a quanto pare deve avere delle grossissime difficoltà a cercare volti del tutto sconosciuti. Ecco perché, anche Alex, nonostante non sia conosciuto in televisione, nella vita privata fa anche il modello. Tornando alle novità, sempre secondo il Vicolo, Sabrina Ghio dopo aver partecipato ad Amici e Reality Circus (ha pure conquistato il primo posto), potrebbe tornare in televisione conquistando l'ambita poltrona rossa. La 32enne infatti, sarebbe stata pizzicata a Roma durante la mattinata di ieri, intenta a girare la sua bella clip di presentazione ufficiale. Sabrina è diventata famosa nel 2003, quando ha preso parte come ballerina all'edizione che consacrò Leon Cino alla vittoria finale. Lei però, conquistò il secondo posto. Dal matrimonio (finito male) con Federico Mazzoli è nata Penelope, la sua bambina. “Penelope è la cosa più importante della mia vita e il sacrificio più grande non è dato dalla notorietà, ma, piuttosto, da tutti gli impegni di lavoro che una donna deve affrontare. Io, ad esempio, ho imparato a fare due cose in una, ma credo che come me facciano tante altre mamme: riesco a lavorare al computer con lei in braccio o fare un brunch con le amiche facendola giocare. Io non sono così assillata dai paparazzi, non sono Belen Rodriguez! A mia figlia è capitato che si accorgesse dei fotografi, ma non ci fa caso", ha raccontato l'ex ballerina. Pronta per rimettersi in discussione?

© Riproduzione Riservata.