Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono classico: chi saranno i nuovi tronisti?

uomini e donne,trono classico

Uomini e donne è ormai in piena produzione e dopo la registrazione del trono over di ieri oggi, 31 agosto, ad entrare in studio saranno i nuovi tronisti del trono classico. Sono tanti i rumors circolati in queste ore a cominciare dagli opinionisti che potrebbero accogliere l'ingresso di Mario Serpa. Il corteggiatore romano è stato ospite anche nella scorsa edizione almeno fino a che con Claudio Sona non è finita, e adesso? Sembra che Mario potrebbe riprovarci anche se nessuno indizio social lascia pensare ad un suo ritorno nel programma che gli ha permesso di conoscere il tronista veronese nella scorsa edizione. Le novità non finiscono qui visto che anche questo mese di settembre dovrebbe portare con sé un nuovo tronista gay, Alex Migliorini. Secondo gli ultimi rumors social sembra che sia proprio il modello veronese a raccogliere la pesante eredità lasciata da Claudio Sona, riuscirà a fare meglio del suo ex collega rimanendo fuori da polemiche e inciuci?

QUATTRO TRONISTI ALLA PRIMA REGISTRAZIONE?

Che trono classico sarebbe senza i canonici tronisti? Anche in questo caso le novità dovrebbero essere poche. Secondo gli ultimi rumors ad occupare le poltrone in studio saranno Mattia Marciano, ex corteggiatore di Desirèe Popper, e Sabrina Ghio, vecchia conoscenza di Amici. Dopo 13 anni e con una figlia, Sabrina sembra pronta a mettersi in gioco come tronista di Uomini e donne. E' inutile dire che il fatto che siano due volti noti ha scatenato le solite polemiche ma è vero anche che i fan di Maria De Filippi e dei suoi programmi apprezzano la possibile partecipazione della bella biondina. Al momento la presenza di Mattia Marciano ed Alex Migliorni sembra certa visto che i due sono stati immortalati in giro per le loro città in compagnia di alcuni membri della redazione e delle telecamere, per il resto dovremo attendere oggi pomeriggio per avere ulteriori conferme o smentite.

© Riproduzione Riservata.