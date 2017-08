Estate/ Anticipazioni ultima puntata 4 agosto: le rivelazioni di Valeria Marini e Cristiano Malgioglio

#Estate

Il divertente e colorato percorso di #Estate si conclude questa sera con l'ultima puntata del format curato da Gabriele Parpiglia e condotta da Alfonso Signorini. Quattro puntate in quattro diverse location che ci hanno portato sulle spiagge più esclusive della nostra Penisola. Proprio oggi, venerdì 4 agosto, in seconda serata su Canale 5, andrà in scena l'ultimo appuntamento con il “Chi Summer Tour 2017” dalla splendida cornice di Santa Margherita Ligure. Sarà in quest'ultima puntata che vedremo alcune immagini delle vacanze in famiglia di Eros Ramazzotti a Mykonos e della figlia Aurora con il fidanzato Goffredo. Non mancheranno come sempre le interviste esclusive e i racconti intimi dei vip. Tra i protagonisti di questa puntata: la showgirl Valeria Marini, il paroliere Cristiano Malgioglio, gli ex gieffini Francesca Rocco e Giovanni Masiero con la piccola Ginevra, e la star di “Musical.ly” Elisa Maino. Ospiti fissi del programma Matt & Bise, Laura Cremaschi e Nicolò Ferrari.

ULTIMO APPUNTAMENTO CON #ESTATE CON LE CONFIDENZE DI VALERIA MARINI E NON SOLO

DA GIGI D'ALESSIO ALLA VOGLIA DI MATERNITÀ

Valeria Marini si racconterà a ruota libera con l'amico Alfonso Signorini (anche se tra i due sembra ci sia stato altro in passato) e lo fa parlando della sua vita privata e della sua voglia di maternità. La showgirl ribadisce di volere solo uomini italiani e quando gli viene chiesto della sua presunta fiamma argentina, Francisco Ovalle, cambia argomento. Valeria Marini è ancora alla ricerca di un compagno di sui fidarsi e con il quale costruire un solido futuro perchè il suo cruccio più grande è sempre quello di un figlio. Valeria Marini non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità e conferma: "Non avere un figlio è un po’ il mio grande cruccio, nel senso che sono rimasta un pò prigioniera del mio lavoro, un po’ degli inciampi che ho fatto con persone sbagliate, però diciamo che c’è ancora la possibilità, è un desiderio che voglio realizzare. Devo mettere le basi con una persona solida con cui ci siano veramente i sentimenti, ci sia veramente un punto d’incontro". Valeria Marini riuscirà a realizzare il suo sogno?

