2CELLOS/ In progetto un disco di proprie composizioni? (Partigiano Reggiano)

“SCORE”, L’ULTIMO ALBUM PUBBLICATO

Il duo musicale dei 2Cellos sarà presente questa sera su Rai 1 per lo show di Zucchero, Partigiano Reggiano, presentato da Massimo Giletti. I 2Cellos sono due violoncellisti, Luka Sulic e Stjepan Hauser, diventati famosi in tutto il mondo per i loro caratteristici arrangiamenti in chiave moderna di celeberrimi pezzi di musica classica. Recentemente hanno pubblicato il loro quarto album intitolato Score con il quale stanno ottenendo un riscontro senza dubbio positivo. A proposto di questo ultimo lavoro discografico, nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista IoDonna, hanno spiegato come sia nato. Nello specifico i due hanno affermato: “Un album nato da una forte passione per la musica da film. Era da tanto che ci pensavamo, perché crediamo che ciò che è stato composto per il cinema negli anni abbia un valore incredibile, un valore che vorremmo trasmettere ai nostri coetanei e ai ragazzi più giovani. Abbiamo ripreso le musiche di grandi come Ennio Morricone, Nino Rota, Hans Zimmer e le abbiamo rilette con la London Simphony Orchestra, una soddisfazione enorme”.

2CELLOS, LA LORO MUSICA ATTRAE UN PUBBLICO SEMPRE PIU' AMPIO

I 2Cellos spesso e volentieri sono stati criticati dagli amanti della musica classica per gli eccessivi stravolgimenti ai brani proposti. Nella stessa intervista rilasciata a IoDonna, il duo ha però fatto notare come la loro musica riesca ad attrarre un pubblico via via più ampio non nascondendo che in futuro potrebbero esserci dei lavori incentrati su proprie composizioni. Queste le parole di Luka Sulic in merito: “Ci stiamo pensando, ma per ora siamo contenti così. Dal 2011 a oggi siamo cresciuti tantissimo, suoniamo in posti sempre più grandi, sempre più gente viene ad ascoltarci e viene proprio perché facciamo musica di altri, ma con il violoncello, e con passione ed energia. Sono queste le cose importanti, la passione e l’energia che dimostri dal vivo, oltre alla bravura e alla precisione tecnica. Perché ormai è di questo che si vive, di concerti, sono i live la parte più importante di tutta l’industria discografica. Può darsi che in futuro faremo qualcosa di nostro, ma ci dev’essere una ragione valida, magari potremmo scrivere musiche originali per un film o per una serie televisiva”.

