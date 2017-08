A QUALCUINO PIACE CALDO/ Su Rai Movie la commedia americana con Marilyn Monroe (4 agosto 2017)

Marilyn Monroe nel film A qualcuno piace caldo

IL FILM CON LA VENERE BIONDA MARILYN MONROE

A qualcuno piace caldo è il film in onda su Rai Movie nella prima serata di questa sera venerdì 4 agosto, alle ore 21.10. E’ una commedia del 1959 scritta e diretta da Billy Wilder (Viale del tramonto, L'appartamento, La fiamma del peccato) ed interpretata da Marilyn Monroe (Quando la moglie è in vacanza, Gli uomini preferiscono le bionde, Niagara), Tony Curtis (La parete di fango, Spartacus, Piombo rovente) e Jack Lemmon (Irma la dolce, La strana coppia, I giorni del vine e delle rose). Lemmon e Billy Wilder lavoreranno di nuovo insieme l'anno seguente sul set de L'appartamento, uno dei capolavori del regista, che con quella pellicola ha vinto 5 premi Oscar, 3 Golden Globe e altrettanti premi BAFTA. Al film avrebbe dovuto partecipare anche la Monroe, che fu sostituita all'ultimo momento perché già impegnata su un altro set.

A QUALCUNO PIACE CALDO, UNA DELLE MIGLIORI COMMEDIE AMERICANE

Joe (Tony Curtis) e Jerry (Jack Lemmon) sono due musicisti jazz attivi nel 1929 a Chicago. I due vivono quasi alla giornata, fra un ingaggio e l'altro. Cacciato da un locale dopo un'irruzione della polizia, i due sono testimoni della nota strage di San Valentino, quando gli uomini di Al Capone sterminarono la banda rivale di Bugs Moran. I due riescono a fuggire a piedi, ma sanno di avere i mafiosi alle costole. Quando scoprono che un'orchestra sta cercando dei musicisti per una tournée in Florida, Joe e Jerry credono di potersi facilmente salvare, fuggendo dall'altra parte dell'America e trovando anche un ingaggio promettente. Purtroppo i due scoprono ben presto che si tratta di un'orchestra composta da sole donne. Senza lasciarsi scoraggiare, Joe e Jerry decidono di travestirsi da donne e presentarsi come Daphne e Josephine.

© Riproduzione Riservata.