ADELE E L'ENIGMA DEL FARAONE/ Su La5 il film con Louise Bourgoin (oggi, 4 agosto 2017)

in prima serata il film francese del 2010

LOUISE BOURGOING E MATHIEU MALRIC PRESENTI NEL CAST

Adèle e l'enigma del faraone, il film in onda su La5 oggi, venerdì 4 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere avventura e fantastica il cui titolo in lingua originale è Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Secè ed è stata realizzata nel 2010 con alla regia Luc Besson. La trama è interamente basata su un fumetto francese dal titolo Le straordinarie avventure di Adèle Blanc-Sec, scritto nel 1976 da Jacques Tardi. Ad aver prodotto e diretto il film è Luc Besson mentre nel cast sono presenti Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Régis Royer, Jacky Nercessian e Philippe Nahon. Louise Bourgoing, la protagonista della pellicola, è già nota al grande pubblico per aver preso parte a film come Les chevaliers, Mojave e La religiosa. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

RIUSCIRA' ADELE A SALVARE LA SORELLA?, ECCO LA TRAMA DEL FILM

Adele Blanc Sec è una famosa giornalista francese che intende recarsi in Egitto per riportare alla luce un'antica mummia appartenuta ad un medico egiziano. Il suo obiettivo è salvare sua sorella. Mentre Adele è via per portare a termine la sua missione, Parigi è messa sotto assedio da un esemplare di pterodattilo. Il piccolo dinosauro è tornato alla luce grazie agli esperimenti di Marie-Joseph Esperandieu, uno studioso collega di Adele che è riuscito a riportare in vita reperti archeologici vissuti milioni di anni fa. Il suo era un tentativo. Al ritorno di Adele dall'Egitto, avrebbe applicato lo stesso procedimento sulla mummia.

Ma poco dopo lo scienziato viene arrestato. Nel bel mezzo della sua esecuzione, la giovane giornalista riesce a liberare il suo amico e collega ma un militare colpisce sia il dinosauro che Esperandieu ed entrambi muoiono, perché strettamente connessi l'uno dall'altro. Poco prima che lo scienziato muoia, riesce a risvegliare la mummia riportata dall'Egitto da Adele.

Una volta risvegliata, la mummia si presenta ad Adele con molto garbo e gentilezza. La ragazza spiega al dottore della difficile situazione in cui versa sua sorella in seguito ad un tragico incidente durante una partita di tennis. La mummia, che si chiama Patmosis, racconta ad Adele che molte altre mummie sono state risvegliate dall'incatesimo. L'unico modo per salvare la sorella di Adele è chiedere l'aiuto dell'intera corte di medici al servizio del faraone Ramses II.

© Riproduzione Riservata.