ANDREA BOCELLI/ Presente all’inaugurazione della fondazione Zeffirelli (Partigiano Reggiano)

Andrea Bocelli

CON 60 BAMBINI DI HAITI INAUGURA LA FONDAZIONE ZEFFIRELLI

Il celebre cantante italiano Andrea Bocelli questa sera è tra gli ospiti d’onore dello spettacolo musicale Partigiano Reggiano di Zucchero, proposto nella prima serata di Rai 1 per la conduzione di Massimo Giletti. Una presenza di grande prestigio che saprà regalare ai telespettatori un duetto musicale assolutamente da non perdere con due artisti che hanno saputo ottenere un enorme successo anche e soprattutto al di fuori dei confini italiani. Tra l’altro Bocelli in questi giorni ha avuto modo di presenziare anche ad un altro importante evento avvenuto a Firenze lo scorso 31 luglio. Stiamo parlando dell’inaugurazione della Fondazione per le arti e lo spettacolo Franco Zeffirelli alla quale hanno partecipato tante altre celebrità come Riccardo Cocciante, le gemelle Kessler, Carla Fracci Massimo Ranieri e Robert Powell. In questa occasione Bocelli si è esibito insieme al coro formato da 60 bambini provenienti da Haiti.

ANDREA BOCELLI, I PROSSIMI CONCERTI

Andrea Bocelli è un artista apprezzato e seguito in tutto il mondo, tant’è che spesso e volentieri si ritrova alle prese con concerti sparsi in location ubicate ad ogni latitudine facendo puntualmente registrare i classici sold out. Dopo la performance offerta ieri sera al Teatro del Silenzio di Lajatico in provincia di Pisa, Bocelli è atteso domani in Polonia a Waly Chrobrego di Szczecin mentre il prossimo 15 agosto in occasione del Ferragosto sarà al Starlite Auditorio di Marbella in Spagna. Il 16 è ancora in Spagna e per la precisione al Festival Cap Roig a Calella de Palafrugell mentre il 18 settembre ci sarà un atteso concerto al’Oval Forum di Jerash in Giordania. Ad ottobre, quindi, il maestro Bocelli sarà di scena in Lituania, Lettonia, Olanda e nuovamente Polonia. Insomma, un artista sempre più internazionale e di grande successo nonché motivo di vanto per la canzone italiana.

© Riproduzione Riservata.