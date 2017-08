ANTICIPAZIONI CHERRY SEASON/ Puntata 4 agosto: i preparativi delle nozze di Oyku e Ayaz

Cherry Season

I PREPARATIVI PER LE NOZZE

Eccoci giunti alle anticipazioni di Cherry Season prima della pausa estiva. La soap turca infatti non andrà in onda dal prossimo lunedì 7 agosto e tornerà, salvo sorprese, dopo due settimane ovvero lunedì 21 agosto. La programmazione verrà quindi interrotta proprio a pochi passi dalle nozze di Oyku e Ayaz, pronti finalmente a realizzare il loro sogno d'amore dopo mille difficoltà. Ma anche questa volta non tutto andrà per il meglio: la coppia, infatti, si troverà a dover mediare tra i propri desideri e i progetti di Onem. La madre di Ayaz, sempre molto attenta alle apparenze, proporrà infatti che le nozze vengano celebrate in un hotel di lusso e minaccerà persino di non presentarsi nel fatidico giorno nel caso in cui i suoi consigli non vengano seguiti. Ben diverso, però, sarà il punto di vista dei due fidanzati che vorrebbero sposarsi sulla spiaggia in una cerimonia semplice. Le discussioni saranno all'ordine del giorno, chi avrà la meglio questa volta?

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI 4 AGOSTO: SEYMA FA UN PASSO INDIETRO?

Insieme alle vicende di Oyku e Ayaz e ai loro complicati preparativi per le nozze (che purtroppo verranno trasmesse solo dopo la pausa estiva della soap), oggi a Cherry Season torneranno ad essere d'attualità anche gli altri problemi degli amici dei due protagonisti. Sibel e Ilker avranno il loro bel da fare nel gestire la loro nuova vita di genitori: lei si sentirà, infatti, trascurata da Ilker mentre entrambi dovranno cercare di mediare tra l'attività e la vita privata. Ma i problemi maggiori saranno collegati a Seyma e alla sua depressione per la perdita del bambino: Mete ha cercato in tutti i modi di farsi perdonare e lei ha rifiutato senza esitazione. Eppure ora che lui sarà più che mai vicino a Sibel, qualcosa cambierà nella complicata rossa: sarà dunque pentita di avere rifiutato il suo ex in modo tanto chiaro? Proverà a riconquistarlo? Anche in questo caso, purtroppo, dovremo attendere ben oltre il previsto per conoscere gli esiti di un amore presente fin dalla prima puntata di Cherry Season.

