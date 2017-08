Alessia Marcuzzi anoressica?/ La foto preoccupa i fan ma la conduttrice risponde e chiarisce

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi fa preoccupare i suoi tantissimi fan. La 44enne ha infatti postato una foto sul suo profilo Instagram dove in molti avrebbero notato un evidente cambiamento fisico. La conduttrice de L'Isola dei Famosi, che fino a pochi giorni fa abbiamo visto alla guida del Music Summer Festival, in un’immagine con costume intero rosso, ha attratto molte critiche e commenti su di sé. I follower hanno infatti notato come la Marcuzzi abbia perso qualche chilo di troppo rispetto al passato. Risultando agli di tutti forse molto, troppo magra.Riportiamo alcuni commenti dei follower della bella bionda: “Un po’ di morbidezza in più non guasterebbe… ovviamente sempre stupenda”. “Ale ti preferivo con qualche curva in più come qualche anno fa…”. Ci sono anche dei commenti severi: “Mangia per favore! Basta con questo inno all’anoressia! Già tanta gente soffre per malattie che non si è cercata, ci mancate voi con la vostra esagerata magrezza!”.

ALESSIA MARCUZZI ANORESSICA? LA CONDUTTRICE RISPONDE AI FAN

"NON MI INTERESSA IL GIUDIZIO DI CHI NON MI CONOSCE"

Un argomento sempre delicato quello dell'anoressia che colpisce, purtroppo, tantissime donne. Facendo un riassunto finale dei vari commenti il consiglio finale risulta essere questo: “Tu cerca di mettere qualche chilo perché sei esageratamente magra e non sei bella così!”. Alessia Marcuzzi, di fronte ad un argomento così delicato, si è sentita allora in dovere di rompere il silenzio e rispondere alle preoccupazioni dei fan. “Io sono una mamma in salute che mangia tanto (sui set mi chiamano carboidrato) e non potrei mai dare un esempio sbagliato ai miei figli. - ha dichiarato la conduttrice, concludendo - Non mi interessa il giudizio di gente che non conosce la mia vita e il mio viver sano”.

