Anna Tatangelo ha un altro?/ In crisi con Gigi D'Alessio è stata paparazzata con un uomo, ma...

Nuovo colpo di scena nella crisi tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. È il settimanale Chi a lanciare nuovi gossip fopo l'annuncio della coppia, risalente ad alcuni giorni fa, nel quale si parlava di momento di crisi: la rivista diretta da Alfonso Signorini ha infatti beccato la cantante di Sora assieme a quello che, inizialmente, è apparso essere un affascinante uomo misterioso. I due, insieme al mare, appaiono negli scatti in grande sintonia e questo ha lanciato subito l'allarme: è per caso lui l'uomo che ha portato alla rottura tra la Tatangelo e D'Alessio? Il chiarimento è arrivato poco dopo: l'uomo al fianco della Tatangelo è Vincenzo Valente, imprenditore ed amico di vecchia data della Tatangelo.

ANNA TATANGELO PAPARAZZATA CON UN ALTRO: NUOVO AMORE?

L'APPARENZA INGANNA...

Entrambi, dopo l'ennesimo gossip, hanno deciso di smentire la notizia che li voleva insieme, così come pochi giorni fa la cantante ha deciso di zittire le indiscrezioni su una sua relazione con Bobo Vieri. “Quando sei Bobo Vieri basta un ‘like’ ad Anna Tatangelo’. Con tutti i like che ricevo dovrei stare con tutti i miei 947mila followers #assurdità” aveva infatti scritto su Instagram la Tatangelo. Ma al momento come procedono le cose tra Anna e Gigi? Dal momento dell'annuncio dei due non ci sono state più notizie su come stesse procedendo la loro relazione. C'è chi, come Claudio D'Alessio (figlio di Gigi) è rimasto sconvolto dalla notizia e spera che tutto possa risolversi e rasserenarsi tra i due. Intanto la Tatangelo si gode le vacanze da sola, anzi, con l'unico uomo della sua vita: il figlio Andrea.

