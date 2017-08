BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 4 agosto: il ritorno di Thomas, la trasferta dei Quidge

Beautiful

IL RITORNO DI THOMAS A LOS ANGELES

Va in onda oggi l'ultima puntata di Beautiful prima della pausa estiva. Dal prossimo lunedì 7 agosto, infatti, la soap opera non andrà in onda e lascerà spazio alle vicende di Una Vita, che per l'occasione durerà un'intera ora. Forrester e Spencer ritorneranno lunedì 21 agosto, anche se a tal proposito non ci sono ancora conferme ufficiali. Secondo alcuni rumor infatti la soap americana potrebbe restare ferma addirittura tre settimane, riprendendo la sua regolare programmazione lunedì 28 agosto. L'appuntamento odierno sarà caratterizzato da un gradito ritorno: dopo mesi di assenza (dovuti ad altri impegni lavorativi dell'attore Pierson Fodè), Thomas si rivedrà in quel di Los Angeles, rientrato ufficialmente dal suo soggiorno a New York insieme a Caroline e a Douglas. Il rampollo Forrester preciserà che lui e l'ex amante hanno deciso di ricomporre la loro famiglia anche se lei gli ha chiesto altro tempo per decidere cosa fare della sua vita. Dunque per il momento la Spencer resterà in compagnia delle sue mamme, lasciando via libera ad una nuova relazione sentimentale del giovane stilista.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 4 AGOSTO: IL VIAGGIO A SAN FRANCISCO DEI QUIDGE

Beautiful oggi chiude i battenti e lo farà lasciando tra i fan l'amaro in bocca. C'era infatti grande curiosità riguardo il piano di Ridge, pronto a tutto per dimostrare l'inaffidabilità di Quinn agli occhi di Eric. Gli ingredienti per raggiungere tale obiettivo prefissato ci saranno tutti: per prima cosa la partenza di Brooke per l'Italia, che lascerà campo libero a qualsiasi movimento del fidanzato. In secondo luogo arriverà oggi una clamorosa proposta di Eric: il patriarca inviterà il figlio e il nipote a presenziare ad un convegno sulla moda organizzato a San Francisca. L'idea del patriarca sarà quella di avvicinare la coppia, facendo capire ad entrambi di avere molto in comune. Anche se inizialmente restio all'idea di condividere tale summit con l'odiata gioielliera, alla fine Ridge accetterà: quale migliore occasione per sedurre la donna e smascherare le sue vere intenzioni? Purtroppo la risposta a tali quesiti non arriverà prima di qualche settimana.

