BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO/ Ritorno di fiamma in vista per l'ex coppia?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

RITORNO DI FIAMMA CON STEFANO DE MARTINO?

L'indiscrezione è di quelle che scottano anche se per il momento non è avvalorata né da conferme né tanto meno di smentite ufficiali. A lanciare un rumor che in poche ore ha fatto il giro del web è stato Giovanni Ciaccia, intervenuto alla trasmissione Pinocchio di Radio Deejay. Certo, il nome del programma non fa stare molto tranquilli e fa pensare a qualche bugia di troppo; eppure le dichiarazioni rilasciate dall'esperto di look fanno rinascere il dubbio. Secondo lui, infatti, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero di nuovo una coppia, tanto che il ballerino sarebbe stato il primo ad attenedere la sua ex moglie di ritorno ad Ibiza dopo il viaggio negli Stati Uniti (dove si era recata per le foto della campagna pubblicitaria di Swarovki. In tale dichiarazione è stato persino precisato che la coppia potrebbe annunciare il loro ricongiungimento ufficiale entro il 15 agosto.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: CHI TACE ACCONSENTE?

Dal momento in cui Giovanni Ciaccia ha diffuso la voce secondo la quale Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero di nuovo una coppia, di loro non si è più saputo nulla. I due ex coniugi sono letteralmente scomparsi dai social network, dove non pubblicano foto da almeno due giorni. L'ultimo scatto della modella argentina risale a due giorni fa, con l'annuncio del ritorno ad Ibiza dopo la trasferta americana. Neppure Andrea Iannone pubblica news degne di nota dal punto di vista del gossip, limitandosi ad annunciare il suo arrivo a Brno in Repubblica Ceca per la ripresa delle gare della MotoGp. Quale spiegazione ha dunque questo silenzio? Va solamente associata al desiderio di godere in pace le vacanze o c'è sotto dell'altro? I fan della coppia fremono all'idea di una riappacificazione, che rappresenterebbe il vero colpaccio del gossip di questa estate 2017.

© Riproduzione Riservata.