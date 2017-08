BLUE BLOODS 7/ Anticipazioni del 4 agosto: Jamie ed Eddie in pericolo!

Blue Bloods 7, in prima Tv assoluta su Rai 2

ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI -

Nella seconda serata di oggi, venerdì 4 agosto 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Blue Bloods 7, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il 13°, dal titolo "Quello che se n'è andato". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati nella puntata precedente: mancano pochi giorni al compleanno di Frank (Tom Selleck) e come ogni anno, il Comandante si rifiuta di festeggiare. Riceve inoltre una visita di Sheila (Cady Huffman), che gli fa presente come Sid (Robert Clohessy) si senta sottovalutato. Crede inoltre che ci siano dei motivi per cui non gli lascia rappresentare il Dipartimento e gli consiglia di fare la scelta giusta, in previsione della nuova nomina. Nel frattempo, due agenti di Polizia si punzecchiano di fronte a Jamie (Will Estes) ed Eddie (Vanessa Ray), mentre Danny (Donnie Wahlberg) riceve la visita di Goodnight (Omar J. Dorsey), appena uscito di prigione, e riceve la proposta di fargli da guardia del corpo per evitare che i suoi nemici cerchino di ucciderlo. Anche se titubante, il detective decide alla fine di accettare nella speranza di incastrare il vero responsabile dell'omicidio di cui è stato accusato Mason. Più tardi, Eddie e Jamie assistono ad una nuova lite fra Kelsey (Ana Kayne) e l'ex fidanzato: la poliziotta finisce infatti per tirare un pugno a Paul (Jeff Leaf). Goodnight invece rivede dopo 12 anni l'ex compagna, Donna (Nikiya Mathis), e le chiede di poter rivedere il figlio. Scopre però che il ragazzo è diventato un boxeur e va su tutte le furie, costringendo Danny a farlo uscire dal locale di corsa.

Anche se in seguito riesce a vedere Shawn (Joseph Lee Anderson), quest'ultimo cerca di allontanarlo ed infine lo colpisce in pieno volto. La tensione fra Paul e Kelsey finisce per riservarsi anche su Eddie e Jamie, che entrambi accusano di avere una relazione segreta. I due agenti invece fanno lotare a tutti e due che presto quanto è successo verrà fuori, ma ricevono solo delle minacce. Quella sera, Jamie si accorge appena in tempo di un'auto in arrivo e di un uomo che guarda minaccioso verso Goodnight, riuscendo ad impedire che venga ucciso. Frank invece decide di accettare che la segretaria organizzi la sua festa di compleanno, sollevando i suoi sospetti.

Dopo aver impedito che un malato mentale facesse del male a Kelsey, Eddie e Jamie iniziano a parlare del fatto che tutti diano per scontato che abbiano una relazione. Jamie suggerisce di oltrepassare la linea, ma Eddie teme ancora che qualcosa vada storto. Intanto, Goodnight ha modo di parlare con l'ex amico ed attuale compagno di Donna dopo l'incontro di Shawn. Danny e Maria si trovano all'esterno all'interno di un furgone, pronti ad intervenire non appena ricevuta la conferma riguardo all'omicidio. L'incontro sembra risolversi bene, ma viene dato ordine di uccidere Goodnight, che viene assalito alla gola. Riesce tuttavia a salvarsi, nonostante la ferita profonda grazie all'intervento tempestivo di Danny.

BLUE BLOODS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 4 AGOSTO 2017, EPISODIO 13 "QUELLO CHE SE N'E' ANDATO"

Nel nuovo episodio di Blue Bloods 7, Maria e Danny si occuperanno di un caso complicato, riguardo ai possibili abusi subiti da un minore. La persona coinvolta ed indicata come responsabile delle violenze risulta tuttavia in possesso dell'immunità diplomatica e questo mette a rischio non solo le indagini dei due detective, ma anche l'eventuale processo a carico del sospettato. Frank decide quindi di intervenire di persona per impedire che la giustizia venga messa in secondo piano, anche se la sua giurisdizione gli impedirebbe di occuparsi del problema. Nel frattempo, Eddie e Jamie decidono di avere un doppio appuntamento con il fidanzato della poliziotta e la sorella di quest'ultimo. Durante la serata, rimangono tuttavia coinvolti in una rapina e saranno costretti ad intervenire.

© Riproduzione Riservata.