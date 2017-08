CSI: Cyber/ Anticipazioni puntata 4 agosto: cyberbullismo e pirati informatici per la squadra

Rai4

CSI: Cyber, il terzo spin-off nato dall’omonima serie tv che narra le vicende della squadra dell’FBI, la Cyber Crime Investigation, il cui capo è l’agente speciale Avery Ryan, torna in onda nel prime time di Rai4 di oggi, venerdì 4 agosto con tre nuovi episodi. La squadra speciale dell’FBI si occupa di crimini che vengono commessi sul web. Per riuscire a scovare i colpevoli, l’agente speciale Avery Ryan può contare su una squadra di veri esperti, pronti a mettere in pericolo anche la propria vita pur di riuscire a risolvere i casi che, puntata dopo puntata, diventano sempre più complicati. Prima di rivelarvi le anticipazioni dei tre nuovi episodi, vi ricordiamo che CSI: Cyber è visibile sia su Rai4 che in streaming, collegandovi al sito Raiplay o scaricando su tablet e smartphone l’apposita applicazione.

CSI: CYBER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 AGOSTO

PERSECUZIONE, SELFIE, KRUMITZ CONTRO LOMIS

Nel primo episodio della serata, dal titolo “Persecuzione”, la squadra è chiamata ad indagare sulla scomparsa di una ragazza, vittima di cyberbullismo. La ragazza è fuggita da casa per vendicarsi dei bulli ma, durante le indagini, la squadra si trova di fronte ad una scoperta choc sui colpevoli del bullismo. La squadra, così, cerca la ragazza per raccontarle la verità ma lei si ferisce con un’arma da fuoco. Nel secondo episodio della serata dal titolo “Selfie”, la polizia ritrova il cadavere di una giovane. La squadra dell’agente Ryan viene chiamata ad intervenire quando gli inquirenti si accorgono che le pagine social della vittima continuano ad essere aggiornate. Nel terzo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Krumitz contro Lomis”, alcuni aerei partiti da Parigi vengono colpiti da un hacker. La squadra scopre che il blocco è stato causato da 9 diversi passeggeri, ignari di cosa stava accadendo, collegandosi al sistema wi-fi dei vari aerei. Krumitz riesce a scoprire l’identità dell’hacker che, altri non è che una ragazzina di 16 anni, passeggera di uno degli aerei.

© Riproduzione Riservata.