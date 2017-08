EMMA MARRONE/ Dubbi sulla sua vacanza da incubo: ecco svelato il motivo (oggi, 4 agosto)

Emma Marrone

Qualche giorno fa il sito web Giornale.it ha diffuso la notizia secondo la quale Emma Marrone sarebbe stata protagonista di una brutta avventura durante le sue vacanze ad Ibiza. Una notte, infatti, lei e le sue compagne di viaggio sarebbero state narcotizzate nella loro stanza di albergo e al mattino successivo si sarebbero rese conto della mancanza di contanti e di alcuni oggetti di valore. Proprio per questo motivo, sempre secondo quanto riporta tale sito web, il trio avrebbe deciso di fare ritorno in Italia anticipando i tempi previsti in precedenza. A distanza di giorni da questa indiscrezione, però, la reazione della cantante salentina ancora non arriva: sebbene su Instagram e Facebook i fan si dicano preoccupati per quanto accaduto alla loro beniamina durante le vacanze, lei ha deciso di tacere evitando di confermare questa brutta avventura o, tanto meno, di smentirla. Ma allora come sono andate davvero le cose?

EMMA MARRONE, NEWS: L'ARRIVO IN ITALIA E' STATO ANTICIPATO?

In attesa di scoprire qualcosa in più sulla possibile brutta avventura di Emma Marrone ad Ibiza, possiamo cercare di capire se davvero le cose sono andate in questo modo, facendo affidamento su qualche indizio pubblicato sul web dalla diretta interessata. Il primo di essi riguarda la recente foto pubblicata in compagnia di Maurizio Costanzo e scattata proprio nell'isola delle Baleari: la coppia appare sorridente e spensierata, aumentando i dubbi riguardo un avventura tanto dolorosa avvenuta in quei giorni. Ma facciamo il punto anche sulle date del ritorno in Italia della Brown: già durante il suo soggiorno in Spagna, la cantante aveva annunciato gli impegni nel Belpaese da fine agosto. Il primo di essi era, infatti, previsto per il 30 agosto in concomitanza con un concerto di Alvaro Soler, dove Emma avrebbe dovuto esibirsi in Libre. Considerando che lei ha fatto ritorno in Italia il 26 luglio (come confermato nel suo profilo Instagram), tutto sembra coincidere: un paio di giorni per riorganizzarsi a Roma sembrano più che attendibili. Era dunque questa la data prevista per il viaggio di ritorno fin dall'inizio?

