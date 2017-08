ENRICO BRIGNANO / Novità per il comico romano: il tour Enricomincio da me (Techetechetè)

Enrico Brignano

UN NUOVO TOUR LAVORATIVO PER IL COMICO ROMANO

Questa sera, venerdì 4 agosto 2017 ritorna l'atteso appuntamento con Techetechetè su Rai Uno che dedicherà parte della serata al grande comico romano Enrico Brignano. L'attore, comico e presentatore nato a Roma è recentemente diventato padre della piccola Martina, nata dalla relazione con Flora Canto. Le prime foto della bella famiglia sono state pubblicate dal settimanale Oggi. Brignano ha inoltre pubblicato sul proprio profilo Facebook diverse frasi d'amore dedicate alle donne della sua vita. Ha inoltre pubblicato un video su Twitter in cui ha informato tutti i suoi fan della lieta novella. Da un punto di vista lavorativo, l'attore comico è recentemente impegnato con Enricomincio da me, il tour che durerà per tutta l'estate 2017. lo spettacolo consiste in un vero e proprio sunto della carriera del comico, arrivato alla soglia di 50 anni con un bagaglio di esperienze e professionalità senza eguali. Enricomincio da me accompagnerà il tour di Peugeot, il Car of the year tour. Tante le date previste per quest'estate 2017. Le tappe previste per agosto toccheranno varie località italiane, come Pescara, Gallipoli, Sabaudia, Molfetta e Offida. Lo scorso anno ha intrapreso la sua ultima esperienza cinematografica, partecipando al film Poveri ma ricchi. Sia nel 2016 che nel 2017 ha poi preso parte al doppiaggio del cartone animato Disney, Frozen, prestando la voce al simpatico pupazzo di neve di nome Olaf.

ENRICO BRIGNANO, GLI ESORDI DELLA SUA CARRIERA

Enrico Brignano è nato a Roma nel maggio del 1966. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo della recitazione entrano nella prestigiosa accademia attoriale gestita da Gigi Proietti. Il grande successo arriva con la partecipazione a La sai l'ultima? come barzellettiere. Dal 1998 al 2000 prende parte alla fortunata serie tv Rai Un medico in famiglia, interpretando il fidanzato di Cettina, la domestica della famiglia Martini. Dal 2007 al 2011 è tra il cast di comici fisso della trasmissione Mediaset Zelig. Nel 2011 ha condotto poi Le iene, accanto ad Ilary Blasy e Luca Argentero. Nel febbraio del 2017, la sua fidanzata con cui è legato sentimentalmente dal 2014, ha dato alla luce la splendida Martina.

