Ellie Bamber / Chi è la nuova fidanzata di Richard Madden

Ellie Bamber

Ellie Bamber è la nuova fidanzata di Richard Madden, l’attore scozzese noto al grande pubblico per aver interpretato Robb Stark nella serie televisiva Il Trono di Spade e Cosimo de' Medici nella serie televisiva I Medici. Il 31enne scozzese e la bellissima 20enne sono stati immortalati in teneri atteggiamenti durante una vacanza che si sono concessi ad Ibiza, meta scelta da tantissimi vip per l’estate 2017. Nelle foto pubblicate dal DailyMail, Richard Madden ed Ellie Bamber si lasciano andare a teneri atteggiamenti, incuranti dei flash dei fotografi, alla ricerca di scoop sulla bellissima isola spagnola. Prima di essere paparazzato in compagnia della sua nuova fidanzata, Richard Madden aveva pubblicato sul suo profilo Instagram diverse foto scattate ad Ibiza in compagnia di alcuni amici. Bellissima, bionda e giovanissima, Ellie Bamber sembra aver fatto breccia nel cuore dell’affascinante attore scozzese per il quale hanno perso la testa anche diverse fans italiane, ma chi è Ellie Bamber?

ELLIE BAMBBER E’ LA NUOVA FIDANZATA DI RICHARD MADDEN

ECCO CHI E'

Occhi azzurri, capelli di rame, fisico longilineo e un viso angelico rendono Ellie Bamber una bellezza elegante e raffinata. Classe 1997, Ellie Bamber è un’attrice e modella inglese. Seguitissima sui social dove conta più quasi 140mila followers, Ellie Bamber si è fatta conoscere per aver recitato nel film di Tom Ford, Animali Notturni, e per essere la protagonista del video di Shawn Mendes There’s Nothing Holdin’ Me Back. Come attrice, Ellie ha cominciato a muovere i primi passi a teatro, a soli 18 anni debutta al cinema nei panni di Lydia Bennet nella pellicola Pride, Prejudice and Zombie prima di diventare la musa di Tom Ford. Oggi, è considerata una delle giovani attrici più promettenti. Oltre al talento, a renderla interessante è anche il viso angelico e da bambina che piace tanto ai registi. Una bellezza acqua e sapone, dunque, Richard Madden che sembra sia stato letteralmente stregato.

© Riproduzione Riservata.