FANTOZZI/ Su Italia 1 il film con Paolo Villaggio e Anna Mazzamauro (oggi, 3 agosto 2017)

Fantozzi, il film

PAOLO VILLAGGIO NEL CAST

Fantozzi, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 4 agosto 2017 alle ore 23.15. Una commedia del 1975 diretta da Luciano Salce (Il federale, Vieni avanti cretino, La voglia matta) ed interpretata da Paolo Villaggio (Fracchia la belva umana, Io speriamo che me la cavo, Grandi magazzini), Anna Mazzamauro (Tre tigri contro tre tigri, Poveri ma ricchi, Pronto... c'è una certa Giuliana per te) e Gigi Reder (Lo chiamavano Bulldozer, Pane amore e fantasia, L'onorevole con l'amante sotto il letto). Tutti e tre i protagonisti hanno lavorato insieme anche a Fracchia la belva umana, film che per molti aspetti richiama la saga di Fantozzi, composta da 6 film.

La sceneggiatura di Fantozzi è stata realizzata dal regista e da Villaggio traendo le gag principali dall'omonimo libro di Villaggio stesso. Il film si rivelò un grandissimo successo commerciale, dando origine ad una serie che conta ben 5 sequel. La critica ha accolto Fantozzi con pareri contrastanti. Il film è effettivamente composto da brevi episodi spesso slegati fra loro e non ha una trama unitaria e coerente, ma rimane un capolavoro di comicità e ci critica sociale. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FANTOZZI, LA TRAMA DEL FILM

Il ragionier Ugo Fantozzi (Paolo Villaggio) è un impiegato della tentacolare Megaditta, un'impresa molto grande dai fini imprecisati. Fantozzi è estremamente umile con tutti, sia con i capi, che lo calpestano, sia con i colleghi, che solitamente lo ignorano, se non quando devono costringerlo a fare il loro lavoro. Così Fantozzi è sempre pieno di impegni, mentre gli altri si ritrovano in ufficio a chiacchierare o giocare a battaglia navale. Il ragioniere è sposato con Pina (Liù Bosisio) e i due hanno una figlia, Mariangela (Plinio Fernando).

Nonostante questo, Fantozzi è follemente innamorato di una sua collega, la signorina Silvani (Anna Mazzamauro) ed è disposto a fare di tutto perchè lei lo noti. Quando Fantozzi riesce a dare un passaggio alla donna, quest'ultima finisce per coinvolgerlo in un incidente e in un pestaggio, ma il ragioniere non si lascia smontare ed è subito pronto a fare un nuovo tentativo. A rendere ancora più dura la vita in ufficio è il geometra Filini (Gigi Reder), instancabile organizzatore di gite ed iniziative disastrose in cui coinvolge i colleghi.

© Riproduzione Riservata.