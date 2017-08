FRANCESCO DE GREGORI/ Ispirato da De Andrè e Bob Dylan (Partigiano Reggiano)

Francesco De Gregori

LA COLLABORAZIONE PER "DIAMANTE"

Il cantautore Francesco De Gregori ritorna questa sera protagonista su Rai 1 nell’ambito dello show musicale Partigiano Reggiano di Zucchero. Un evento di straordinario fascino presentato da Massimo Giletti ed arricchito dalla presenza di tanti ospiti d’eccezione come nel caso dello stesso De Gregori. Un artista amato in maniera trasversale da più generazioni grazie a canzoni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana come La donna cannone, Generale, Alice, La leva calcistica della classe ’68 e tante altre ancora. Tra l’altro Francesco De Gregori e Zucchero in passato hanno avuto modo di collaborare dando alla luce brani eccezionali come nel caso di Diamante (probabile che vi possa essere un duetto tra i due nel corso della serata proprio sulle note di questa canzone ma non solo). Il pezzo ha fatto parte dell’album Oro, incenso e birra uscito nel 1989 con musica di Zucchero e testo per l’appunto di De Gregori. Insomma, due fuoriclasse della musica italiana che si ritroveranno questa sera sul palco di Rai 1 per un appuntamento assolutamente da non perdere.

FRANCESCO DE GREGORI, I MITI CHE LO HANNO ISPIRATO

Francesco De Gregori nel corso di una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Secolo XIX ha parlato dei propri inizi e di chi lo ha spinto ad intraprendere una carriera artistica. Il cantautore ha evidenziato: “Due persone. Per primo, Fabrizio De André, scoperto sui banchi del liceo. Cercavo di imitarlo in tutto. Anche esteticamente. Aveva questi capelli che gli scendevano di lato, mi piaceva da morire. Una volta andai dal barbiere con una sua foto per avere un taglio uguale, e lui: non posso, non hai i capelli lisci. Ci rimasi malissimo. Il secondo? Bob Dylan, in maniera più globale, pervasiva, perché è arrivato qualche anno dopo, quando ero più grande. Dylan era il mito americano, il rock, il folk, una figura lunare, collegata a quel mondo che conoscevo dai libri, la Beat Generation”.

© Riproduzione Riservata.