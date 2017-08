GERARD DEPARDIEU/ L’artista francese al fianco di Zucchero (Partigiano Reggiano)

Gerard Depardieu

“SONO PIÙ AGRICOLTORE CHE ATTORE”

Nella prima serata di Rai 1 appuntamento da non perdere con lo spettacolo musicale Partigiano Reggiano che vedrà tra i tanti ospiti di prestigio anche l’attore francese Gerard Depardieu. Uno show musicale incentrato sulla grande musica di Zucchero per la conduzione di Massimo Giletti. Per il celebre artista francese, dunque, una ospitata di prestigio che lo vedrà duettare con il cantautore italiano sulle note dei suoi ultimi successi musicali. Nell’ultimo periodo Depardieu ha fatto parlare molto di sè per le sue posizioni rispetto al mondo della politica e del cinema. Nello specifico, in una delle ultime interviste rilasciate a Il Corriere della Sera, ha evidenziato come il cinema non sia più quello di una volta definendosi a sua volta un corpo estraneo al sistema: “Ho lavorato con gente come Bertolucci e Ferreri, ma loro hanno avuto un sogno. Il sogno di Bertolucci è la sua terra, Parma. Io non amo il cinema: lo servo. Non mi atteggio a intellettuale. Sono più agricoltore che attore”.

GERARD DEPARDIEU, DELUSO DAL CINEMA DI OGGI

Gerard Depardieu nell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha parlato in maniera piuttosto negativa del proprio Paese nativo sotto il profilo della classe politica e dell’attuale stato del mondo del cinema. L’artista nello specifico ha sottolineato: “Il cinema non esiste più. C’è un mondo di divertimento, la gente, terrorizzata dagli americani, non sa più che lingua parlare. Ci sono dieci star e sono tutte americane, i loro film con effetti speciali sono dei giochi, il resto del cinema fa fatica a esistere. In Italia per fortuna non avete perduto cultura e identità. Perché siete un paese giovane, nato con Garibaldi. Invece mezza Europa con la paura dei migranti è diventata un po’ fascista. Gli attori sono vanitosi? Non la vanità: l’egomania. Solo i grandi come Mastroianni, Tognazzi, Sordi non lo sono stati. Marcello ha fatto tante cose, ma i commedianti puri hanno, dietro la comicità, l’attitudine alla tragedia, che è quella che ti tiene lontano dalla stupida vanità”.

