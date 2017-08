GIGI BUFFON/ All’orizzonte il matrimonio con Ilaria D’Amico (Partigiano Reggiano)

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico

QUANDO LE NOZZE CON LA D’AMICO?

Il portierone della Nazionale Italiana di calcio e della Juventus, Gigi Buffon, questa sera sarà tra gli ospiti dello spettacolo musicale Partigiano Reggiano che vede grande protagonista Zucchero con la conduzione di Massimo Giletti. Una nuova occasione per vedere all’opera il campione bianconera in vesti diverse da quelle consuete. Tra l’altro in questa estate Buffon è stato senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati in orbita gossip per via della sua love story con la giornalista sportiva di casa Sky Ilaria D’Amico. Una love story che va avanti ormai da 3 anni e che sembra poter convolare ben presto a nozze. Ad evidenziarlo è stato lo stesso Buffon che ha dichiarato di voler una cerimonia semplice: “La data non c’è. Comunque sarà una festa senza annunci e senza clamore, la celebrazione intima di un’unione che è già scambio di tutto, amore per i figli, passioni comuni, aiutarsi nelle cose di ogni giorno”.

GIGI BUFFON, "LA JUVENTUS CREDE IN SE STESSA"

Gigi Buffon è da poco rientrato dalla tournèe che lo ha visto protagonista in America con la sua Juventus. Per lui un’estate abbastanza travagliata da un punto di vista calcistico in virtù degli addii di due importanti tasselli difensivi come Dani Alves e Leonardo Bonucci rispettivamente finiti al PSG e al Milan di Montella. Tuttavia il portiere bianconero in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Premium Sport ha rimarcato la forza della propria squadra in ottica scudetto: “E' stata una bella tournée, per noi è importante trovare la giusta forma per iniziare bene la prossima stagione. Sicuramente quest'anno sarà difficile perchè molte squadre come Milan, Roma, Napoli e anche Inter si sono rinforzate, ma la Juve crede in se stessa, nella propria forza e nei valori che l'hanno portata a vincere, quindi pensiamo di poter fare ancora bene”.

© Riproduzione Riservata.