GLI IRRIDUCIBILI/ Su Rai3 il film diretto da Gary Sinise con Richard Gere (4 agosto 2017)

Richard Gere nel film Gli irriducibili

RICHARD GERE NEL CAST DEL FILM

Nel pomeriggio dei oggi, venerdì 4 agosto, alle ore 15.55 Rai Tre manderà in onda Gli irriducibili (titolo originale Miles from home), una pellicola drammatica diretta da Gary Sinise nel corso del 1988 e presentata alla 41° edizione del Festival di Cannes, ove ebbe una nomination per la Palma d'Oro. Nel cast è presente il noto attore Richard Gere nei panni di Frank e Kevin Anderson nelle vesti di Terry.

GLI IRRIDUCIBILI, UN FILM DRAMMATCO

Il film, si apre con un prologo, ambientato nel 1959, quando nel corso del suo soggiorno negli Stati Uniti, il premier sovietico Nikita Krusciov decide di fare scalo a Des Moines, nel pieno dell’Iowa, per visitare una fattoria molto rinomata per la coltivazione del mais. La fattoria è gestita con criteri estremamente innovativi dalla famiglia Roberts, che ne ha fatto un vero e proprio punto di riferimento per tutto il vicinato.

Quando la narrazione si sposta ai giorni nostri, però, i fatti dell’epoca sono soltanto un pallido ricordo. Alla morte del padre il resto della famiglia non ha saputo portarne avanti gli insegnamenti. A causa di una serie di scelte spesso sconsiderate, i figli Frank (Richard Gere) e Terry (Kevin Anderson) si ritrovano praticamente sommersi dai debiti e, soprattutto, dalla serie di ipoteche che nel frattempo hanno messo sulla fattoria. Quando capiscono che la situazione è ormai completamente sfuggita loro di mano e la banca cerca di appropriarsi della fattoria, decidono di non piegarsi al fato e di incendiarla. Subito dopo si daranno alla fuga, inseguiti dalla polizia, ma ben decisi a non farsi prendere.

