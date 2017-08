Gianluca Vacchi compie 50 anni / I segreti di bellezza dell’imprenditore (Oggi, 4 agosto)

Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi, domani 5 agosto, spegnerà 50 candeline. Un traguardo importante per l’imprenditore che, negli ultimi anni, ha subito un’incredibile trasformazione non solo fisica ma anche professionale. Dopo aver lavorato per anni nell’azienda di famiglia, infatti, Gianluca Vacchi ha sentito l’esigenza di cambiare. I social sono stati una vera e propria scoperta e, in poco tempo, grazie ai suoi inimitabili balletti, è diventato una star del web. “Ho la vena artistica di nonna Mercedes, pianista, di mio zio Sergio Vacchi, pittore. I social sono la disintermediazione dell’intrattenimento e mi hanno consentito di liberare la creatività e diventare un global entertainer. Ricevo ogni tipo di offerte: ho girato uno spot da Babbo Natale per la Bank of Georgia, il videoclip di Mi gente di J. Balvin”, ha dichiarato ai microfoni del Corriere.it Gianluca Vacchi che si è trasformato anche in deejay – “L’11 agosto esce il mio primo pezzo, Viento, mixato con Nicola Zucchi su un canto popolare colombiano”.

GIANLUCA VACCHI COMPIE 50 ANNI

IL SEGRETO DELLA SUA GIOVINEZZA

Negli ultimi anni, Gianluca Vacchi ha deciso di cambiare anche il suo corpo. Oltre ad aver tagliato i capelli, ad aver detto addio ai completi eleganti per sfoggiare un look più giovanile, Vacchi ha cominciato ad allenarsi duramente in palestra sfoggiando i muscoli che ha oggi. Oltre all’allenamento costante, però, c’è anche un altro segreto che permette a Vacchi di non dimostrare l’età che ha. A svelarlo è stato lui stesso al Corriere della Sera: “Ho tre costanti: cura del corpo; cura della mente e studio della musica. Faccio sempre sport e la mattina m’iberno nella criosauna a meno 110 gradi: mantiene giovane. Consigliano due minuti, io ne reggo sei. Studiando da deejay sei ore al giorno, ho trovato la mia realizzazione: suono e sento che spargo vibrazioni positive. L’11 agosto esce il mio primo pezzo, Viento, mixato con Nicola Zucchi su un canto popolare colombiano”, ha confessato.

