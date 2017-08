Grande Fratello Vip 2017/ Sarà l'edizione degli ex Uomini e donne?

grande fratello vip

Manca poco al ritorno in tv dei programmi più trash e tra questi ci sarà anche il nuovo Grande Fratello Vip 2017. Ilary Blasi alla conduzione insieme ad Alfonso Signorini, proprio come lo scorso anno, e tanti possibili nomi di concorrenti pronti a farci ridere in prime time e nella fascia quotidiana che prenderà d'assalto tutte le reti Mediaset. Fin qui tutto normale se non fosse che, se le voci saranno confermate, questa edizione potrebbe essere all'insegna di Uomini e donne e dei suoi ex. In questi giorni si è parlato tanto di alcuni dei protagonisti del trono classico come possibili concorrenti e se da una parte c'è ancora Giulia De Lellis in pole, dopo il successo ottenuto lo scorso anno con la partecipazion di Andrea Damante, dall'altra c'è l'ex tronista Rosa Perrotta. Sappiamo bene che la bella mora non disdegna il mondo della tv in cui ha cercato tante volte di entrare e forse questa potrebbe essere la volta buona anche se questo significherebbe mettere in stand-by i suoi piani di convivenza a Milano con Pietro Tartaglione, il suo corteggiatore e attuale fidanzato. In coda rimane ancora Claudio Sona. Anche lui ama il mondo dello spettacolo e dopo tutto quello che è successo potrebbe essere il concorrente ideale tra ex pronti a perseguitarlo anche in casa e rivelazioni scottanti.

UOMINI E DONNE SI TRASFERISCE NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP?

DA ROSA PERROTTA A LUCA ONESTINI, IL TOTO NOME CONTINUA

A dare manforte ai fan del Grande Fratello Vip ci pensano Dagospia e Spy. In entrambi i casi il toto nome viene confermato ma ci sono anche delle aggiunte che fanno già gola ai fan del programma. In particolare, Alberto Dandolo su Dagospia conferma la presenza di Giulia De Lellis e di Rosa Perrotta, ma rilancia con i fratelli di Belen Rodriguez Jeremias e Cecilia, in casa come concorrente unico, di Serena Grandi, Cristiano Malgioglio e di Aida Yespica che si era candidata nei giorni scorsi. A loro si unirebbero anche Simona Izzo e Carmen Di Pietro. Spy, invece, nel suo ultimo numero dice la sua sulla prossima edizione del reality show e aggiunge anche il nome di un altro tronista spesso al centro di polemiche e gossip, ovvero Luca Onestini, protagonista della scorsa edizione insieme alla sua Soleil Sorgè.

© Riproduzione Riservata.