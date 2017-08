IL SEGRETO/ Anticipazioni 4 agosto: Raimundo scopre i problemi di Donna Francisca?

Il Segreto

RAIMUNDO AIUTA DONNA FRANCISCA?

Il Segreto torna oggi su Canale 5 riportando all'attenzione del pubblico la difficile situazione alla villa. Nell'appuntamento del venerdì, Donna Francisca cercherà di convincere Cristobal a cambiare metodo se vorrà conquistare definitivamente Emilia. Secondo la matrona sarà meglio evitare ricatti e minacce, seguendo piuttosto la strada dell'amore e della dolcezza. Il consiglio verrà subito seguito dall'ex Intendente, che deciderà di autorizzare la locandiera a visitare Alfonso in prigione. Ma ciò basterà per convincerla a dare un'opportunità al terribile individuo? Nel frattempo alla casona ci sarà anche altro a cui pensare: Fe cercherà di riportare Mauricio alla ragione dopo averlo visto soffocare i suoi dispiaceri nell'alcool. Ancora una volta quindi la domestica farà chiaramente intendere di tenere molto al suo omone. Donna Francisca verrà raggiunta dalla visita di Raimundo che vorrà discutere insieme a lei di alcuni dettagli relativi alla lapida di Tristan. Ma a sorpresa il capofamiglia si troverà di fronte ad una persona profondamente cambiata che lo lascerà senza parola. Sarà questo l'inizio di una nuova alleanza?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 4 AGOSTO: LA PREOCCUPAZIONE DI CANDELA

La pausa estiva de Il Segreto è ancora lontana. A differenza di ciò che accadrà a Beautiful e Cherry Season, le vicende di Puente Viejo non andranno in vacanza il prossimo lunedì, tornando regolarmente per tutta la durata della prossima settimana compresi il sabato e la domenica. Questa sera, alle ore 18:45, si ripartirà dalla complicata situazione alla Miel Amarga alla vigilia del matrimonio di Mencia e Carmelo. La più spaventata sarà Candela che rivivrà quanto accaduto durante le sue nozze con Tristan, interrotte tragicamente dalla vendetta di Jacinta Ramos. Anche in questa circostanza, infatti, i Santacruz dovranno affrontare le minacce degli adepti del Pugno di Dios, pronti a portare a termine la loro terribile vendetta. E i futuri sposi, secondo la pasticcera, saranno la coppia maggiormente esposta ad una loro azione violenta. Sarà questa una previsione per il futuro o Candela sarà ancora troppo scossa per il suo doloroso passato?

© Riproduzione Riservata.