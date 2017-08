KING KONG/ Su Rete 4 il film con Naomi Watts e diretto da Peter Jackson (oggi, 4 agosto 2017)

in onda oggi la pellicola di fantascienza

PETER JACKSON ALLA REGIA DEL CAST

King kong, il film in onda su Rete 4 ore 15.40 4 agosto 2017 King Kong è Una pellicola di fantascienza, azione e avventura che è stata realizzata nel 2005, prodotta, diretta e co-scritta da Peter Jackson, già conosciuto per Il Signore degli Anelli. Si tratta di un remake dell'omonimo film del 1933 e tra gli attori appaiono i nomi di Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody e, utilizzando la tecnina motion-capture, Andy Serkis interpretando il personaggio che dà il titolo al film. Girato in Nuova Zelanda in cinque mesi con un budget iniziale di 150 milioni di dollari, alla fine delle riprese questo lievitò a 207 milioni, rompendo il record del momento. La ricezione da parte del pubblico e degli addetti al settore fu ottima, apparendo in varie top ten del 2005 e venendo apprezzato soprattutto per gli effetti speciali e l'accurattezza rispetto al film originale. Non a caso si aggiudicò tre Oscar: Miglior Editing Audio, Miglior Mixing Audio e Migliori Effetti Speciali. Dietro King Kong c'è ancora Andy Serkis, già utilizzato da Peter Jackson per creare i movimenti del corpo di Gollum ne Il Signore degli Anelli. Alcuni critici, così come lo stesso Jack Black, hanno notato delle somiglianze tra Carl Denham e Orson Wells, mentre nella scena in cui Driscoll cerca riparo nel magazzino, una scatola dietro di lui avverte della presenza della Sumatran Rat Moneky, l'animale che causa il caos in un altro film di Peter Jackson, ovvero Splatters. Anche questa razza di scimmie si può trovare solamente sull'Isola del Teschio. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

KING KONG, LA TRAMA DEL FILM

Carl Denham (Jack Black) è un audace regista e avventuriero che si è guadagnato una fama per le riprese della natura selvaggia in aree remote e pericolose. Nonostante le obiezioni dei suoi finanziatori, decide di girare il suo prossimo film su una nave oceanica diretta verso l'Isola del Teschio, un'isola inesplorata che ha scoperto su una mappa rara. Per tranquillizare il suo cast e la sua squadra, dice che viaggeranno verso Singapore, ma prima che la nave salpi, perde l'attrice protagonista. Denham trova così Ann Darrow (Naomi Watts), che durante il viaggio si innamorerà di Jack Driscoll (Adrien Brody), un rispettato sceneggiatore. All'arrivo sull'isola, i nativi rispondono con violenza, ma questo sarà il problema minore. Si scoprirerà infatti che l'isola è un rifugio della natura preistorica, dove la fa da padrone King Kong, un gorilla alto più di 7 metri. I selvaggi rapiscono la Darrow e la consegnano a King Kong come dono di pace, mentre Denham e gli altri iniziano le ricerche. Alla fine, quando viene ritrovata, il regista vuole portare il gorilla a New York, ma ormai è troppo tardi.

