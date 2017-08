LA GRANDE STORIA/ Anticipazioni 4 agosto: I Capitani coraggiosi

La grande storia

"LA GRANDE STORIA" DI D'ANNUNZIO, BALBO E NOBILE

Si intitola Capitani coraggiosi la puntata di venerdì 4 agosto de La grande storia, il programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Paolo Mieli. Si parte da Aviatori, un appassionante documentario dedicato ai mezzi, le imprese e gli eroi della grande aviazione italiana. In quest'ambito, modello e precursore fu il "vate" Gabriele D'Annunzio, fautore del memorabile volo su Vienna del 9 agosto 1918. Trasferta in Giappone, con Arturo Ferrarin e il suo incredibile viaggio da Roma a Tokyo a bordo di un rudimentale aereoplano di legno e tela. Dagli anni Venti alla Seconda guerra mondiale, con Italo Balbo e le sue spedizioni in volo per conto del partito Fascista. Non solo mezzi pesanti: l'ingegner Umberto Nobile fu il primo a pensare al dirigibile, il "peso piuma" dei cieli destinato a contendersi il primato di velivolo più funzionale a scopi bellici. Due le imprese leggendarie di cui fu protagonista: la prima, nel 1926, quando il dirigibile Norge sorvolò il Mar Glaciale Artico sino a toccare l'estremo Nord; la seconda, nel 1928, quando il dirigibile Italia si schiantò sui ghiacci del Polo Nord mietendo decine di vittime. Spedizione memorabile, s'intende, ma poco fortunata.

IL CASO K2

Il 31 luglio 1954 Achille Compagnoni e Lino Lacedelli sono in cima al K2. Ancora non lo sanno, ma di lì a poco i due entreranno nei libri di storia in qualità promotori di una delle principali imprese alpine del secolo. Nei mesi successivi alla scalata, si aprirà una polemica destinata a durare cinquant'anni. Al centro della scena, oltre a Compagnoni e Ardito Desio, Walter Bonatti, protagonista di un bivacco notturno dagli esiti drammatici. La "passeggiata" risulterà quasi fatale per gli alpinisti coinvolti, che si salveranno solo grazie al salvifico intervento di Bonatti e Amir Mahdi. "Il caso K2" si risolse solo nel 2008, dopo un lunghissimo processo della durata di oltre mezzo secolo.

