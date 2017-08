Martin Castrogiovanni / Fidanzata, età, peso e il dramma del noto rugbista italiano

Martin Castrogiovanni (Instagram)

Martin Castrogiovanni è uno dei rugbisti italiani più famosi, che ha dovuto affrontare terribili sfide nella vita. Lo abbiamo ben conosciuto a Ballando con le Stelle 2017, dove si è esibito con la ballerina Sara Di Vaira. Dotato fisicamente di una stazza evidente è alto 188 centimetri e pesa 117 chili che ne fanno un gigante dall’aspetto aggressivo con una chioma di capelli lunga e fluente. Ma la sua simpatia è conosciuta da tutto il pubblico italiano. Il giocatore è nato a Paranà in Argentina il 21 ottobre 1981 (ha 36 anni), da una famiglia di emigrati siciliani. Ripercorriamo alcune fasi della sua carriera. Ha iniziato a giocare nelle fila del Calvisano e da allora i tifosi lo hanno sempre seguito anche quando è andato a giocare all’estero indossando le casacche prima nel Leicester e poi a Tolone con cui ha conquistato diversi successi e riconoscimenti. Con la squadra inglese nel 2006 si è aggiudicato il titolo nazionale ed è stato nominato “miglior giocatore dell’anno”.

MARTIN CASTROGIOVANNI, DALLA MALATTIA AGLI AMORI

Nel 2015 dopo la preparazione per il Mondiale è stato costretto a lasciare i campi da gioco per a causa di un tumore benigno, un neurinoma del plesso lombare, da cui, in seguito a un intervento chirurgico, è guarito perfettamente. Nel 2011 aveva scoperto di essere celiaco, dopo aver perso ben 15 chili. La malattia è stata raccontata dal giocatore nel suo libro autobiografico “Raggiungi la tua meta. Forte, felice e vincente con la celiachia”. Nel 2016 ha annunciato il suo ritiro dal rugby cosa che ha reso tristi tutti i fan di questo grande campione. Sul piano sentimentale sono più i dolori che le gioie. Nel 2014 gsi è infatti presentato un altro momento duro da affrontare, dopo avere annunciato il suo matrimonio con l’ex sciatrice alpina Giulia Candiago, la coppia decise di disdire le nozze. A Martin è stata attribuita ultimamente una relazione con la pallavolista toscana Veronica Angeloni, ma dei due dalla scorsa estate non si hanno più notizie; poi ancora con Valeria Marini (anche questo smentito dalla diretta interessata); infine un flirt proprio con la ballerina di Ballando Sara Di Vaira, ma anche in questo caso solo voci.

