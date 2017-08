NINO FRASSICA/ Presto il matrimonio con la sua Barbara (Partigiano Reggiano)

Zucchero

PICCOLO MALORE ACCUSATO IN TOURNÈE

Nell’atteso spettacolo musicale di Zucchero, Partigiano Reggiano, in onda su Rai 1 per la conduzione di Massimo Giletti, sarà ospite anche l’attore e comico siciliano Nino Frassica. L’amato interprete del Maresciallo Cecchini della nota fiction Don Matteo, sarà quindi al fianco del cantante emiliano per un duetto quanto mai intrigante. In questi giorni si è parlato lungamente di Nino Frassica per un malore accusato poco prima di andare in scena in una città pugliese in una delle tante serate del suo tour estivo. In particolare l’artista ha accusato una congestione dovuta ad una bevanda eccessivamente fredda, bevuta troppo velocemente e quindi in palese contrasto con il caldo caraibico che in questi giorni sta opprimendo lo Stivale da Nord a Sud. Per Frassica ricovero in ospedale per volere della compagna Barbara Exignotis e pronta guarigione tant’è che a poche ore di distanza, il Maresciallo è potuto tornare sul set di Spoleto per riprendere a girare i nuovi episodi di Don Matteo.

NINO FRASSICA, LE NOZZE CON BARBARA EXIGNOTIS

Questo è un periodo decisamente fortunato per Nino Frassica, anche e soprattutto sotto il profilo sentimentale. Infatti, come ha annunciato la compagna Barbara Exignotis alla rivista DiPiù diretta da Sandro Mayer, molto presto i due convoleranno a nozze. La Exignotis che è più giovane del futuro marito di 24 anni, ha spiegato come il loro sia un amore molto solido tra due persone molto simili anche nel carattere: “Non vediamo l’ora di sposarci, di essere marito e moglie, anche se di fatto conviviamo da dieci anni e ci sentiamo già sposati. Vogliamo una cerimonia semplice, cui prenderanno parte gli amici di Nino e mia figlia, che ho avuto da una precedente relazione e ha sedici anni. L'anello di fidanzamento? Lo ritengo uno spreco di soldi e ho chiesto di non averlo... Quelle poche volte in cui abbiamo bisogno di spostarci chiamiamo il taxi. Lo facciamo con oculatezza e usarlo ogni tanto, conteggi alla mano, ci costa meno di investire il nostro denaro in una automobile di proprietà”.

