OPERAZIONE VACANZE/ Su Italia 1 il film con Jerry Calà e Valeria Marini (oggi, 4 agosto 2017)

il film commedia in prima serata

JERRY CALA' E VALERIA MARINI NEL CAST DELLA COMMEDIA ITALIANA

Operazione vacanze, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 4 agosto 2017 alle ore 21.10. Appuntamento con la commedia all'italiana di Jerry Calà con 'Operazione Vacanze', la pellicola diretta da Claudio Fragasso che vede proprio in Calà, grande protagonista della commedia anni Ottanta, il fiore all'occhiello, richiamando le sue produzioni dell'epoca d'oro e utilizzandolo come protagonista nel ruolo di Bebo Conforti. Fanno parte del cast di 'Operazione Vacanze' anche Valeria Marini (Nadia Escorti), Massimo Ceccherini (Spino), Manuela Morabito (Miranda), Enzo Salvi (Nando), Maurizio Mattioli (Lino Picozza), Emanuela Rossi (Sonia), Francesco Pannofino (Fefè Lucanica), Cosetta Turco (Alice), Umberto Smaila (come il proprietario dell'hotel), Anna Rita Del Piano (Vanessa), Lallo Circosta (Gino), Benedetta Valanzano (Monica) e Giuseppe Cristiano (Jacopo).

OPERAZIONE VACANZE, LA TRAMA DEL FILM

Nel film il protagonista è Bebo Conforti, apprezzato cantante di pianobar dalla vita notturna frenetica e non sempre circondato da buone compagnie. La situazione per Bebo infatti si complicherà in maniera significativa quando sarà costretto a fuggire e nascondersi per essere entrato in conflitto con un boss della malavita del Salento. A Bebo serve una nuova identità e decide così di iniziare a lavorare sotto mentite spoglie in un villaggio vacanze di Scanzano Jonico, come animatore sotto la falsa identità di Lello Spada. Il boss Fefé Lucanica ha infatti appena scoperto che la figlia Monica aspetta un figlio da Bebo, e decide dunque di mettergli alle calcagna i suoi scagnozzi per riportarlo ai suoi doveri.

Sotto l'identità di Lello Spada, Bebo dimostrerà però di avere nel sangue le doti del vero animatore, mettendo in luce grande spirito e vivendo una serie di incredibili disavventure. In 'Operazione Vacanze' però si intrecceranno molte altre storie relative agli ospiti del villaggio di Scanzano Jonico. Ad esempio quella di due famiglie che in città non si possono soffrire e si ritrovano vicine anche in vacanza, lasciandosi andare a una serie di clamorosi dispetti.

Quindi, la storia d'amore tra un cuoco bengalese e la capo-animatrice del villaggio, le disavventure di una coppia di tedeschi arrivati nel Sud Italia per ravvivare la loro passione, ma che si troveranno alle prese con una lunga serie di problemi 'organizzativi'. E poi un padre di famiglia che si ritrova improvvisamente disoccupato a causa delle attività losche del suo datore di lavoro, che viene inevitabilmente portato in galera. Nonostante la situazione difficile, l'uomo decide di nascondere tutto a moglie e figlio, portandoli comunque in vacanza nel villaggio. Nel tipico schema della commedia all'italiana, tutte le vicende si sfioreranno nella stessa location del villaggio vacanze, pura andando comunque avanti in maniera autonoma. In tutto questo, Bebo cercherà una soluzione anche drastica per risolvere il problema e non finire tra le grinfie del boss, che vuole assolutamente che l'onta per la figlia Monica venga lavata. I vari equivoci segneranno tutta l'estate trascorsa nel villaggio vacanze di Scanzano Jonico.

