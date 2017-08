Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 4 Agosto per tutti i segni

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 4 AGOSTO 2017

CHI SALE E CHI SCENDE

Passiamo ad analizzare chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox redatto sull'emittente radiofonica LatteMiele. Giornata positiva per i Gemelli per che preannuncia una domenica anche migliore. Chi si trova a vivere un rapporto importante deve prestare attenzione a dare al proprio compagno le attenzioni che merita, in vista di una domenica ricca di energia. In un ottica generale, la sfera sentimentale si presenta più rosea delle altre: sul piano lavorativo le vittorie sembrano costare molta fatica, ma dall'autunno gli ostacoli andranno a diminuire. Giornate di grande attività e vitalità per i Pesci, capaci di aprire un Agosto che sembra promettere grandi eventi sul piano sentimentale. Rivoluzioni positive. Venerdì di recupero per la Vergine che preannuncia giornate positive per le relazioni sociali. Nella seconda metà di agosto sarà possibile godere di una nuova conferma capace di regalare buone novità lavorative.

I SEGNI NÈ CARNE NÈ PESCE

Qualche perplessità pervade la sfera lavorativa per il Cancro, a causa di qualche opportunità prevista per settembre, preannunciando un importante cambiamento che si rivelerà in grado di modificare anche il proprio atteggiamento nei confronti degli altri. Questi mesi estivi sembrano regalare un ruolo da protagonisti per i nati nel segno, preannunciando un autunno ancora più utile a mettere in risalto le loro capacità. Un Giove positivo nel segno del Sagittario sembra contribuire alla prossima risoluzione di un problema personale, favorendo contemporaneamente i contatti con gli altri. Attenzione ai possibili conflitti con la famiglia di nascita, portati dalla tendenza a non accettare rimproveri vissuta dal segno durante questo periodo. Weekend interessante per il Leone per ritrovare la gioia di stare con gli altri, nonostante una domenica un po' furente. Giornata utile a dipanare questioni rimaste irrisolte. Venerdì e sabato sono giornate importanti per gli incontri. Si raccomanda cautela sul piano finanziario.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Ora andiamo a vedere quello che è cambiato da ieri a oggi per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Sono cambiate le cose per esempio per l'Acquario che ieri viveva un grande cielo pieno di situazioni positive. Il Sagittario è passato da una giornata utile per innamorarsi a una serie di problemi familiari che non ci si poteva aspettare. Il Toro non riusciva a trovare la soluzione dal punto di vista della programmazione dell'estate, ora invece è il momento di trovare la strada per una giornata in cui sono favoriti gli incontri. Continuano i problemi economici dal punto di vista del Leone che si propone come segno pronto a recuperare gli incontri. Periodo un po' particolare per lo Scorpione che si dovrebbe trovare a vivere un momento in cui si aspetta qualcosa di meglio e nel quale non si deve assolutamente rischiare di avere dei problemi sentimentali.

