PAUL YOUNG / Per lui incidente in auto in Brianza (Partigiano Reggiano)

Paul Young

UNO DEGLI ARTISTI PIU' APPREZZATI DEGLI ANNI 80

Il cantante pop di origini britanniche Paul Young, questa sera sarà uno degli ospiti dello show musicale Partigiano Reggiano che vedrà Zucchero grande protagonista su Rai 1 in un evento presentato eccezionalmente dal giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti. Paul Young è stato uno degli artisti internazionali più apprezzati nel corso degli anni Ottanta grazie a brani che hanno saputo raccogliere un enorme successo di pubblico. Un artista che peraltro ha un rapporto speciale con l’Italia tant’è che, ogni qualvolta ne ha l’opportunità, vi fa tappa per le proprie vacanze. Come riportato da alcuni siti di informazione, infatti, Paul Young ha recentemente trascorso una vacanza sul lago di Como. Una esperienza che è stata tuttavia caratterizzata da un piccolo incidente stradale occorso in quel di Paina di Giussano. La pop star era alla guida di una Fiat Panda noleggiata all’aeroporto di Linate e non rispettando una precedenza ha urtato un’auto guidata da un cittadino del luogo.

PAUL YOUNG, LA CARRIERA

Paul Young è nato a Luton il 17 gennaio del 1956. Dopo aver terminato la scuola prima di intraprendere la carriera artistica ha iniziato a lavorare in una fabbrica della Vauxhall Motors. Da sempre appassionato di musica, grazie ad un talento cristallino è riuscito ad imporsi all’attenzione del grande pubblico. Negli anni Settanta ha fatto parte della Streetband con la quale incide il singolo Toast che entrerà nel 1978 nella top 20 britannica. L’anno seguente in ragione dello scioglimento della band, Paul Young da vita ai Q-Tips e quindi nel 1982 da inizio alla propria carriera di solita. È soprattutto negli anni Ottanta che l’artista britannico si imporrà all’attenzione del grande pubblico con brani che hanno riscosso un enorme successo come nel caso di Love of the Common People, Come Back and Stay, Love Will Tear Us Apart e No Parlez. Il suo ultimo lavoro discografico intitolato Good Thing è uscito nel 2016.

