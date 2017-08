RENATO ZERO / I 50 anni di carriera: la musica e il successo (Techetechetè)

Renato Zero

50 ANNI DI CARRIERA: IL NUOVO ALBUM

Si rinnova anche questa sera l'atteso appuntamento con Techetechetè alle ore 20.30. Tra i protagonisti della puntata ci sarà anche Renato Zero, uno dei cantanti italiani più amanti della storia della musica del nostro Paese. L'artista romano, nel mese di giugno 2017, ha rilasciato una lunga intervista a L'Espresso, nel corso della quale ha parlato della sua città natale e di come sia cambiata, additando anche le varie amministrazioni comunali. Il 1 luglio 2017, per celebrare i suoi 50 anni di carriera e successi, ha pubblicato un nuovo album dal titolo Zerovskij...solo per amore. L'ultimo lavoro discografico del poliedrico artista sarà accompagnato da un tour composto da 5 date, la prima delle quali si è tenuto il 1 luglio 2017 al Foro Italico di Roma. Lo spettacolo ha visto il cantante esibirsi nei 19 brani che compongono il suo nuovo album. Presentatore della serata è stato il comico e doppiatore Pino Insegno. E’ stato inoltre accompagnato da un'orchestra composta da oltre 61 elementi (l'Orchestra Filarmonica della Franciacorte) e da ben trenta coristi. Ospite d'eccezione della serata è stato poi il comico ed attore Gigi Proietti, che ha salutato lo straordinario pubblico attraverso un video proiettato sul maxi schermo presente sul palco. Secondo lo stesso Renato Zero, il suo ultimo lavoro discografico è un album in prosa, una vera e propria sceneggiatura che incanterà i suoi numerosissimi fan. Proprio per tali caratteristiche, l'album è nato in stretta correlazione con lo spettacolo live. Oltre all'esibizione al Foro Italico, porterà il suo spettacolo al Teatro del Silenzio, all'Arena di Verona ed al Teatro Antico di Taormina. Zerovskij...solo per amore, dopo solo un mese di distanza dalla data della sua pubblicazione, ha già ricevuta la certificazione di Disco d'oro.

RENATO ZERO, CURIOSITA'

Renato Zero nasce a Roma nel settembre del 1950. Nel corso della sua lunghissima e sfavillante carriera, l'artista romano è riuscito a pubblicare ben 35 album, componendo oltre 500 brani. Grazie ai suoi 50 milioni di dischi venduti è diventato una delle icone della musica leggera italiana. Nel giugno del 2017 si è esibito all'Arena di Verona, nel corso della manifestazione estiva del Wind music Award.

