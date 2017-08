ROSAMUNDE PILCHER: LA LETTERA/ Su Canale 5 il film diretto da Marco Serafini (4 agosto 2017)

Rosamunde Pilcher: la lettera su Canale 5

IL CAST DEL FILM IN ONDA SU CANALE 5

Oggi, venerdì 4 Agosto 2017, Canale5 in prima serata offrirà all'utenza la visione di un film intitolato Rosamunde Pilcher: la Lettera. Si tratta di uno dei film, tratti dai romanzi appartenenti alle opere di Rosamunde Pilcher: la Pilcher è una famosa autrice di numerosi romanzi rosa, nata in Cornovaglia, la cui particolarità è quella di ambientare le vicende nelle località del Regno Unito. Il film è una commedia sentimentale recente, uscita appena nel 2016, sotto la regia di Marco Serafini. Per quanto riguarda il cast principale, tra i protagonisti figurano i volti di Philipp Danne, Zoe Moore, Loretta Stern e Pierre Kiwitt. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

ROSAMUNDE PILCHER: LA LETTERA, LA TRAMA DELLA COMMEDIA SENTIMENTALE

La vicenda ruota intorno alla protagonista Lilly Parker, un'attraente giornalista interpretata dall'attrice tedesca Zoe Moore. Il film inizia con la morte del padre della protagonista, motivo per il quale la ragazza decide di tornare in Cornovaglia. Il padre di Lilly, Gordon Parker, è stato un ricco imprenditore: Lilly partecipa al funerale del padre, ma non è tutto oro quello che luccica. Pare proprio che l'uomo, prima di morire, abbia lasciato tutti i suoi averi alla moglie, in quanto Lilly non è sua figlia in realtà. La ragazza è sconvolta da questa scoperta, ma decide comunque di cercare di andare avanti con la propria vita ed il proprio lavoro. A tal proposito, decide di lavorare presso una rubrica di Country Lady, una rivista locale, con il compito di elargire consigli a coloro i quali vivono delle questioni sentimentali irrisolte. La cosa curiosa è che Lilly è piuttosto brava a cercare di risolvere le questioni degli altri, ma lo è un po' meno con i problemi con il suo fidanzato. Alla fine, tra tante lettere ce n'è una che desta l'attenzione di Lilly: quella di una signora americana che dice di chiamarsi Grace, la quale desidera ritrovare il suo primo amore, vissuto durante un soggiorno britannico diverso tempo prima. Affascinata dall'amore che dura nel tempo, Lilly decide di aiutare Grace a ritrovare il suo primo amore e risponde subito. È proprio così che la donna non si lascia sfuggire l'occasione di poter ritrovare David, ma non arriverà in Cornovaglia da sola: a farle compagnia sarà suo nipote, Nicholas, che trova sia una pazzia ricercare un amore ormai perduto da tempo (e soprattutto, non gli sembra rispettoso nei confronti di suo nonno). Eppure, l'amore può ancora fare capolino. Riuscirà Grace a ritrovare il proprio amore? E per Lilly sarà l'occasione giusta per vivere un cambiamento e trovare finalmente la sua anima gemella?

