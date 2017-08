SABRINA FERILLI/ Appoggio politico a Giuliano Pisapia? (Partigiano Reggiano)

Sabrina Ferilli

IL NASTRO D’ARGENTO VINTO PER “OMICIDIO ALL’ITALIANA”

L’attrice romana Sabrina Ferilli questa sera ritornerà protagonista su Rai 1 nelle vesti di ospite dello spettacolo musicale di Zucchero, Partigiano Reggiano. Un evento di prestigio condotto da Massimo Giletti che dunque verrà anche la partecipazione di una delle attrici italiane più amate ed apprezzate del momento. Infatti, la Ferilli oltre ad essere diventata negli ultimi anni di fatto un volto noto del talent di Maria De Filippi, Amici, ha anche fatto incetta di Premi e riconoscimenti grazie ai film che l’hanno vista tra i principali protagonisti. Nella prima parte di questo 2017 la Ferilli ha ottenuto un buon riscontro ai botteghini con il film di Maccio Capatonda, Omicidio all’italiana. Una pellicola che peraltro ha permesso all’attrice romana di ottenere il Nastro d’argento come Miglior attrice non protagonista in ex aequo con Carla Signoris interprete del film Lasciati andare. Un premio che la Ferilli aveva già portato a casa nel 2013 per il film La grande bellezza di Paolo Sorrentino.

SABRINA FERILLI SCENDE IN POLITICA?

Sabrina Ferilli negli ultimi mesi aveva palesato un orientamento politico rivolto verso il Movimento Cinque Stelle tant’è che ebbe modo di elogiare pubblicamente Virginia Raggi durante la campagna in vista delle elezioni amministrative di Roma. Tuttavia in queste settimane ha palesato un passo indietro proponendo un appoggio alla neo nata forza politica capeggiata da Giuliano Pisapia. Infatti, secondo quanto riportato dal portale Affaritaliani.it, avrebbe dovuto prendere parte alla manifestazione di sinistra andata in scena a Piazza Santi Apostoli a Roma. Per motivi di lavoro non ha potuto prendervi parte ma ha voluto rimarcare il proprio appoggio con una lettera: “Cari compagni, motivi di lavoro mi impediscono di essere lì in questo importante incontro che non a caso avete chiamato Insieme. Sono vicina a questa iniziativa che spero possa riunire tutte quelle anime della Sinistra che in questo momento si sentono confuse e non rappresentate. Ho sempre pensato che il Paese ha bisogno di più Sinistra per ristabilire la cultura della giustizia sociale e della rappresentanza di classe. Un abbraccio, Sabrina Ferilli”.

