STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Operazione Vacanze e Il terzo indizio (venerdì 4 agosto 2017)

La programmazione Mediaset di oggi

Ad accompagnare la calda serata di venerdì 4 agosto ci penserà il palinsesto Mediaset, pensato apposta per intrattenere il pubblico con programmi televisivi di grande qualità. Tanti i film comici e d'azione previsti per la serata, che saranno affiancati da alcuni programmi d'intrattenimento come Sarabanda Wrestling, su Mediaset Extra. Tra le trasmissioni più seguite della serata di sarà Opera Vacanze, il film comico con protagonista Jerry Calà, ispirata alla celebre mini serie tv degli anni 80 dal titolo Professione Vacanze.





Si parte proprio con Italia 1 che dalle 21.10 propone Operazione Vacanze, il film comico ambientato nel villaggio turistico Cala Corvino, a Monopoli. La pellicola è un vero e proprio spin off della celebre serie tv Professione vacanza che raccontava la storia di un villaggio turistico pugliese e delle avventure estive del suo staff e dei suoi ospiti. In seconda serata spazio alla rubrica di attualità #Estate. Su Canale 5 spazio al film romantico Rosamund Pilcher-La lettera, con Zoe Moore, Philippe Danne e Loretta Stern. La protagonista della storia è Lilly che, rientrata in Cornovaglia per la morte del padre, scoprirà chel'uomo non è il suo genitore biologico, essendo stata anche esclusa dall'eredità. A seguire sarà la volta del film comico Fantozzi, con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro e Milena Vukotic. Si tratta del primo film della saga cinematografica fantozziana. Su Rete 4 spazio a Il terzo Indizio, la rubrica d'attualità di cronaca gialla condotta da Francesco Cataldo. In seconda serata sarà la volta del film Un bacio prima di morire, con Matt Dillon e Sean Young.

Su La5 spazio all'avventura con Adele e l'enigma del faraone. Pur di salvare la vita della sorella, Adele cercherà di risvegliare la mummia di un dottore dell'antico Egitto. Sarabanda Wrestling sarà invece protagonista della prima serata di Mediaset Extra. Iris proporrà il film drammatico dal titolo 1 KM da Wall Street, con Ben Affleck e Vin Diesel. Il protagonista è Seth, un giovane di talento che cercherà di farsi strada nel mondo degli affari con trucchi e stratagemmi non leciti. Ma ne pagherà presto le conseguenze. Spazio all'horror su Italia 2 con il film La maledizione di Chucky. Una misteriosa bambola assassina seminerà il panico all'interno della famiglia di Nica Pierce. Su Top Crime verranno trasmessi due episodi della mini serie tv francese dal titolo i delitti del lago. Boing propone invece Be Cool-Scooby Doo.

PROGRAMMI TV MEDIASET:

Italia 1 ore 21.10 Operazione Vacanze, film comico

Italia 1 ore 23.30 #Estate, rubrica d'attualità

Canale 5 ore 21.15 Rosamund Pilcher-La lettera, film romantico

Canale 5 ore 23.10 Fantozzi, film comico

Rete 4 ore 21.10 Il terzo indizio, rubrica d'attualità

Rete 4 ore 00.00 Un bacio prima di morire, film drammatico

La5 ore 21.10 Adele e l'enigma del faraone, film d'azione

Mediaset Extra ore 21.10 Sarabanda Wrestling, quiz musicale

Iris ore 21.10 1 Km da Wall Streeet, film drammatico

Italia 2 ore 21.10 La maledizione di Chucky, film horror

Top Crime ore 21.05 I delitti del lago,

Boing ore 20.50 Be cool- Scooby doo, cartone animato

