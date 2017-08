STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Zucchero-Partigiano reggiano, e l'atletica leggera (4 agosto)

La programmazione Rai di oggi

Per la prima serata di venerdì 4 agosto 2017 i canali Rai hanno in serbo per i telespettatori programmi diversi e molto interessanti. Sulla rete ammiraglia andrà in onda uno spettacolo di camzoni e musica, Rai Due accontenterà gli sportivi con i campionati di Atletica leggera, mentre Rai 3 propone un programma culturale. Su Rai 4 sono previsti una serie di telefilm, su Rai 5 un interessante documento-cultura, Rai Movie propone un film commedia mentre Rai Premium ripropone la fiction "E' arrivata la felicità". Il canale Rai Uno sarà probabilmente la rete televisiva più seguita. La serata di Rai Uno, Rai Due e Rai Tre prosegue con il programma "Codice La vita è digitale", un telefilm della serie Blue Bloods e il TG3 Linea notte-Estate-TG Parlamento seguiti da una serie Tv di genere medical drama.

Rai Uno ripropone il programma musicale dedicato al cantautore emiliano Zucchero e a presentare lo spettacolo intitolato "Zucchero-Partigiano reggiano" sarà Massimo Giletti. Oltre a ripercorrere le tappe più importanti della sua vita di artista attraverso i suoi successi maggiori, nel corso della serata il cantante ospiterà personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Andrea Bocelli, Nino Frassica e Sabrina Ferilli. Gli appassionati di sport potranno seguire su Rai 2 i Campionati Mondiali di atletica leggera 2017. Questa sera sono previste diverse garetra cui la finale dei 10.000 metri maschili e le qualificazioni per gli atleti che praticano il lancio del disco. Rai 3 manderà in onda l'ultima puntata del programma storico-culturale "La grande storia" intitolata "Aviatori, Nobile, K2" e sarà Paolo Mieli ad introdurre documenti di grande interesse. Rai 4 propone tre episodi della serie poliziesca CSI: Cyber, con Patricia Arquette, James Van Der Beek e Peter MacNicol. Sono tre avvincenti avventure che vedranno al lavoro la "Cyber Crime Investigation" la squadra speciale da sempre al servizio dell'FBI.

Rai 5 trasmetterà il programma culturale "The story of film" che racconta tutte le tappe che hanno fatto grande il cinema mondiale e si ricorderanno mostri sacri del cinema quali Federico Fellini e Bernardo Bertolucci. Rai Movie propone la visione del film di genere commedia "A qualcuno piace caldo", per la regia di Billy Wilder. Protagonisti assoluti, tre attori indimenticabili, vere icone del cinema americano che sono Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis. Due amici musicisti sono testimoni involontari della strage di San Valentino. Per sfuggire alla banda dei malavitosi devono necessariamente nascondersi, quindi indossano abiti femminili e cercano di aggregarsi ad una band musicale formata da sole donne. Rai Premium ripropone la sesta puntata di "E' arrivata la felicità", la serie televisiva andata in onda su Rai Uno nel 2015. Gli attori protagonisti sono Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Giulia Bevilacqua e Alessandro Roja. La fiction gira intorno alle vicende di Angelica, una giovane donna vedova che, dopo tanti problemi e ripensamenti, decide di risposarsi. Il fortunato promesso sposo è Orlando, un uomo che ha sofferto molto quando la moglie lo ha lasciato solo con due figli.

PROGRAMMI TV RAI:

Rai Uno ore 21.15 Zucchero-Partigiano reggiano, spettacolo musicale

Rai Due ore 21.05 Atletica leggera-Campionati mondiali, evento sportivo

Rai 3 ore 21.15 La grande storia-K2, programma culturale

Rai 4 ore 21.05 CSI Cyber, serie TV genere poliziesco

Rai 5 ore 21.15 The story of film, doc. cultura

Rai Movie ore 21.10 A qualcuno piace caldo, film genere commedia

Rai Premium ore 21.20 E' arrivata la felicità, serie televisiva

© Riproduzione Riservata.