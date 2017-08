STEFANO DE MARTINO/ News: ecco chi è il nuovo amore del ballerino di Amici (oggi, 4 agosto)

Stefano De Martino (Instagram)

IL GOSSIP IMPAZZA MA...

Stefano De Martino si trova ancora ad Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze in compagnia di alcuni amici e soprattutto del piccolo Santiago. Negli ultimi giorni le voci di un suo possibile ritorno di fiamma con Belen Rodriguez si sono fatte nuovamente insistenti: a rilanciarle è stato Giovanni Ciaccia in un'intervista rilasciata a Radio Deejay dove l'esperto di look si è detto certo che la coppia confermerà tale rapporto entro Ferragosto. La voce non è suffragata da nulla di concreto e, per il momento, appare a dir poco fantasiosa. Anche se negli ultimi giorni Andrea Iannone ha lasciato Ibiza per riprendere il campionato di MotoGp, prima di allora tra lui e Belen tutto andava per il meglio come dichiarato in varie interviste dai diretti interessati. E mentre il gossip si fa nuovamente pressante, per Stefano De Martino continua ad esserci un unico chiodo fisso ovvero il piccolo Santiago: è proprio lui il protagonista dell'ultima foto pubblicata dal ballerino su Instagram Stories (clicca qui per vederla).

STEFANO DE MARTINO, NEWS: UN NUOVO AMORE PER IL BALLERINO MA...

Mentre il gossip italiano è in gran fermento all'idea che Stefano De Martino e Belen Rodriguez possano essere di nuovo una coppia, altri siti web sempre ben informati sono di parere completamente diverso. Questo è il caso del Vicolo delle News, secondo cui il ballerino avrebbe sì ritrovato l'amore ma la fortunata non sarebbe affatto la sua ex moglie. L'oggetto dei desideri sarebbe dunque Gilda Ambrosio, una fashion blogger che il napoletano avrebbe conosciuto grazie ad alcune amicizie in comune. Proprio lei, insieme ad altri amici, è stata protagonista di diverse foto pubblicate da Stefano da Ibiza nelle quali l'allegra brigata ha evidenziato il desiderio di godere in modo spensierato le vacanze estive. Per il momento i due protagonisti di questa news non confermano né tanto meno smentiscono la notizia, per altro non suffragata dagli scatti pubblicati nei social network dove la coppia appare sempre insieme agli altri compagni di avventura.

© Riproduzione Riservata.